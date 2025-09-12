Scorpio हो या Bolero... E20 पेट्रोल से डैमेज हुई कार, तो क्या मिलेगी वारंटी? Mahindra का आया बड़ा बयान

एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल (E20 Petrol) को लेकर हाल के दिनों में एक तगड़ी बहस छिड़ी थी. कई पुराने वाहन मालिकों ने इस बात की शिकायत की थी कि, E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद उनके वाहनों की परफॉर्मेंस और माइलेज पर नकारात्मक असर पड़ा है. इसके अलावा सरकार ने भी यह बात स्वीकार की थी कि, कुछ पुराने वाहनों के माइलेज पर संभावित असर देखा जा सकता है.

एथेनॉल के इस्तेमाल से वाहन के परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर के अलावा कार मालिकों को वारंटी की भी चिंता सता रही है. क्योंकि बीते दिनों कुछ वाहन निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर यूजर्स को पुराने वाहनों में E20 फ्यूल का इस्तेमाल न करने की सलाह दी थी. जिसके बाद इस चर्चा ने और भी जोर पकड़ लिया था कि, क्या पुराने वाहनों में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के प्रयोग से होने वाले डैमेज से वारंटी कवरेज नहीं मिलेगी? वाहन मालिकों की इसी चिंता पर महिंद्रा ने अपनी रूख साफ करते हुए बड़ा ऐलान किया है.

क्या है महिंद्रा का ऐलान?

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने घोषणा की है कि वह अपने वाहनों में E20 फ्यूल का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए सभी वारंटी प्रतिबद्धताओं का पूरी तरह से पालन करेगी. कंपनी ने ग्राहकों और डीलरों को एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि, महिंद्रा के इंजन मौजूदा पेट्रोल स्टैंडर्ड के पूरी तरह अनुरूप हैं.

कंपनी के अनुसार, सभी महिंद्रा वाहन E20 फ्यूल पर सुरक्षित रूप से चल सकते हैं. हालांकि, 1 अप्रैल 2025 से पहले बने कुछ मॉडलों में एक्सेलरेशन या माइलेज में मामूली अंतर देखने को मिल सकता है, जो कि ड्राइविंग स्टाइल पर निर्भर करेगा और वाहन की सुरक्षा पर कोई असर नहीं डालेगा.

महिंद्रा के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि, “महिंद्रा के वाहनों के इंजन मौजूदा पेट्रोल मानकों के अनुरूप तैयार किए गए हैं. और सभी वाहन E20 फ्यूल पर सुरक्षित रूप से चलाए जा सकते हैं. 1 अप्रैल 2025 के बाद निर्मित वाहन खासतौर पर E20 के लिए कैलिब्रेटेड होंगे ताकि एक्सेलरेशन और फ्यूल एफिशियंसी बेहतर बनी रहे. पहले के मॉडल भी पूरी तरह सुरक्षित हैं, हालांकि माइलेज या पिकअप में हल्का बदलाव हो सकता है.”

वारंटी पर कवरेज

कंपनी ने यह भी दोहराया कि एक जिम्मेदार ओईएम (OEM) के तौर पर वह E20 फ्यूल से जुड़े सभी वाहनों पर ग्राहकों की वारंटी को पूरा करेगी. महिंद्रा का कहना है कि वह हमेशा वैकल्पिक ईंधन, खासकर बायोफ्यूल्स, को लेकर सरकार की पहल का समर्थन करती रही है और भविष्य में भी सस्टेनेबल ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन के माध्यम से योगदान देती रहेगी.

