E20 पेट्रोल न करें इस्तेमाल! इस कार कंपनी ने दी ग्राहक को सलाह, जानें क्या है मामला

Ethanol Blended E20 Petrol: गाड़ी लेकर घर से बाहर निकले हैं... पेट्रोल कौन सा डलवाएं? अगर ये एथेनॉल ब्लेंड (E20 Fuel) पेट्रोल डलवा लिया तो कहीं मेरी गाड़ी का माइलेज तो कम नहीं होगा? या कहीं गाड़ी के मैकेनिज़्म पर इस फ्यूल का कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा? ऐसे ही कई सवालों से आज देश के पुराने वाहन मालिक जूझ रहे हैं. ऐसा ही एक सवाल लेकर जब एक कार मालिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो कार कंपनी ने उसे इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20) इस्तेमाल न करने की सलाह दी.

क्या है मामला?

दरअसल, सोशल नेटवर्किंग साइट 'X' पर अंकुर ठाकुर नाम के एक यूजर ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है. यूजर का कहना है कि, ये स्क्रीनशॉट फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी Renault को भेजे गए एक मेल का जवाब है. जिसमें उन्होंने कंपनी के ग्राहक सेवा टीम से एक ई-मेल के जरिए पूछा था कि, उनकी कार नए एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल के अनुकूल है या नहीं? जिसके जवाब में कंपनी ने उन्हें E20 पेट्रोल इस्तेमाल न करने की सलाह दी.

यूजर ने अपने पोस्ट में लिखा है कि, "रेनॉल्ट मेरी 2022 की कार में E20 पेट्रोल इस्तेमाल न करने की सलाह दे रहा है. अब मुझे क्या करना चाहिए? यह एक नई कार है और हमने 3 सालों में सिर्फ़ 13,000 किलोमीटर ही चलाए हैं." इस पोस्ट के साथ यूजर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्रालय को भी टैग किया है.

Advertisement

Renault ने क्या दिया जवाब?

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए कथित ई-मेल के स्क्रीन शॉट में लिखा है कि, "E20 फ्यूल से संबंधित आपके प्रश्न को हम एक्नॉलेज करते हुए हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि ट्राइबर - 2022 का E20 फ्यूल के साथ कम्पैटिबिलिटी (संगतता) के लिए टेस्ट नहीं किया गया है. इसलिए, आपके वाहन में E20 फ्यूल का उपयोग करने की सलाह नहीं दी जाती है."

पेट्रोल पंप अटेंडेंड को नहीं है आइडिया

जहां एक तरफ E20 फ्यूल को लेकर इतनी उहापोह की स्थिति मची हुई है. वहीं देश के कई पेट्रोल पंपों पर काम करने वाले ज्यादातर कमर्चारियों (अटेंडेंड) को इस बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है. इस महीने की शुरुआत में एक अलग पोस्ट में, इसी यूजर ने दावा किया था कि, उन्होंने अपनी 3 साल पुरानी कार के लिए इथेनॉल-फ्री पेट्रोल की तलाश में 6 पेट्रोल पंपों का दौरा किया था. उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि, पेट्रोल पंपों के ज़्यादातर कर्मचारियों को इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में बहुत कम या बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी. फिर उन्होंने अपने इस अनुभव से जुड़ी बातयीत को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था.

This Sunday, I was returning from my in-laws’ place and went to all 6 petrol pumps that were on my side of the road, looking for ethanol-free petrol for my 2022 car, which is not officially supported for E20 fuel.



Out of 6 interactions with petrol pump staff, 5 of them had no… pic.twitter.com/RucQb8Ogb6 — Ankur (@iAnkurThakur) August 12, 2025

क्या कहता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में कंपनी द्वारा बेचे जा रहे सभी तरह के पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा को स्पष्ट किया था. HPCL ने सोशल नेटवर्किंग साइट 'X' पर बीते 6 अगस्त को अपने एक पोस्ट में एक यूजर को जवाब देते हुए लिखा था कि, "एचपीसीएल इथेनॉल ब्लेंडिंग के सरकारी मानदंडों का पालन करता है. रेगुलर पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा लगभग 20%, पावर95 में 15%, पावर99 में 11% और पावर100 में 4.5% तक होती है. ये ब्लेंडिंग उत्सर्जन को कम करने और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करते हैं.

Advertisement

किन कारों को प्रभावित कर रहा है E20 फ्यूल

बता दें कि, 2012 और 2023 के बीच निर्मित सभी वाहन E10-कंप्लायंस इंजन के साथ आते हैं. हालाँकि, 1 अप्रैल, 2023 के बाद निर्मित सभी वाहनों को E20-कंप्लायंस होना आवश्यक है. इसलिए 2023 से पहले मैन्युफैक्चर्ड वाहनों में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के चलते उनमें माइले और परफॉर्मेंस को लेकर शिकायत देखने को मिल रही है. सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि, पुराने वाहनों में E20 फ्यूल के इस्तेमाल से माइलेज में संभावित गिरावट आ सकती है.

E20 फ्यूल वाली गाड़ी की कैसे करें पहचान?

यदि आपकी गाड़ी भी पुरानी है, तो आप कुछ आसान तरीकों से इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि, आपकी गाड़ी में एथेनॉल ब्लेंडेड (E20 Petrol) फ्यूल डाला जा सकता है या नहीं. इसके लिए नीचे दिए गए टिप्स को फॉलो करें.

कार कंपनियां 'E20 Compatible' या 'E20 Fuel' का स्टिकर फ्यूल कैप, टैंक या विंडशील्ड पर लगाती हैं.

आप वाहन के ओनर मैनुअल (Owner’s Manual) से भी इस बात की जांच कर सकते हैं.

वाहन आइडेंटिफिकेशन नंबर (VIN) को कार कंपनी के वेबसाइट पर दर्ज कर फ्यूल कंपैटिबिलिटी का पता लगा सकते हैं.

सबसे आखिर में आप कार कंपनी के कस्टमर केयर या डीलरशिप से भी बात कर सकते हैं.

---- समाप्त ----