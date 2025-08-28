scorecardresearch
 

Feedback

E20 पेट्रोल न करें इस्तेमाल! इस कार कंपनी ने दी ग्राहक को सलाह, जानें क्या है मामला

Renault On E20 Fuel: फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी Renault ने एक यूजर को उनके 3 साल पुरानी कार में एथेनॉल ब्लेंडेड (E20 Petrol) इस्तेमाल न करने की सलाह दी है. यूजर का कहना है कि, ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर काम कर रहे कर्मचारियों को भी इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में बहुत कम या बिल्कुल भी जानकारी नहीं है.

Advertisement
X
सरकार ने भी माना है कि, E20 पेट्रोल से पुराने वाहनों के माइलेज में गिरावट आ सकती है. Photo: Freepik
सरकार ने भी माना है कि, E20 पेट्रोल से पुराने वाहनों के माइलेज में गिरावट आ सकती है. Photo: Freepik

Ethanol Blended E20 Petrol: गाड़ी लेकर घर से बाहर निकले हैं... पेट्रोल कौन सा डलवाएं? अगर ये एथेनॉल ब्लेंड (E20 Fuel) पेट्रोल डलवा लिया तो कहीं मेरी गाड़ी का माइलेज तो कम नहीं होगा? या कहीं गाड़ी के मैकेनिज़्म पर इस फ्यूल का कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा? ऐसे ही कई सवालों से आज देश के पुराने वाहन मालिक जूझ रहे हैं. ऐसा ही एक सवाल लेकर जब एक कार मालिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो कार कंपनी ने उसे इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20) इस्तेमाल न करने की सलाह दी.

क्या है मामला?

दरअसल, सोशल नेटवर्किंग साइट 'X' पर अंकुर ठाकुर नाम के एक यूजर ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है. यूजर का कहना है कि, ये स्क्रीनशॉट फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी Renault को भेजे गए एक मेल का जवाब है. जिसमें उन्होंने कंपनी के ग्राहक सेवा टीम से एक ई-मेल के जरिए पूछा था कि, उनकी कार नए एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल के अनुकूल है या नहीं? जिसके जवाब में कंपनी ने उन्हें E20 पेट्रोल इस्तेमाल न करने की सलाह दी. 

यूजर ने अपने पोस्ट में लिखा है कि, "रेनॉल्ट मेरी 2022 की कार में E20 पेट्रोल इस्तेमाल न करने की सलाह दे रहा है. अब मुझे क्या करना चाहिए? यह एक नई कार है और हमने 3 सालों में सिर्फ़ 13,000 किलोमीटर ही चलाए हैं." इस पोस्ट के साथ यूजर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्रालय को भी टैग किया है.

Advertisement

Renault ने क्या दिया जवाब?

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए कथित ई-मेल के स्क्रीन शॉट में लिखा है कि, "E20 फ्यूल से संबंधित आपके प्रश्न को हम एक्नॉलेज करते हुए हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि ट्राइबर - 2022 का E20 फ्यूल के साथ कम्पैटिबिलिटी (संगतता) के लिए टेस्ट नहीं किया गया है. इसलिए, आपके वाहन में E20 फ्यूल का उपयोग करने की सलाह नहीं दी जाती है."

सम्बंधित ख़बरें

PM Narendra Modi Flagged Off Maruti e Vitara
Maruti e Vitara का प्रोडक्शन शुरू, PM मोदी ने किया फ्लैग-ऑफ, 100 देशों में एक्सपोर्ट होगी SUV 
New Delhi EV Policy
स्कूटर-बाइक्स... CNG ऑटो पर बैन और नार्वे से DOSTI, नई EV Policy की तैयारी में दिल्ली सरकार 
Isobutanol Blending in diesel
E20 पेट्रोल के बाद अब डीजल में Isobutanol मिलाने की तैयारी में सरकार, जानें क्या होगा इसका असर 
Traffic Challan Rule
सावधान: इतने दिन में नहीं भरा ट्रैफिक चालान तो लगेगी मोटी पेनाल्टी, जानें नया नियम 
Maruti Suzuki E30 Fuel Kit
Maruti दूर करेगी सबसे बड़ी परेशानी! एथेनॉल पर दौड़ेंगी पुरानी कारें, ला रही है E20 कन्वर्जन किट 

पेट्रोल पंप अटेंडेंड को नहीं है आइडिया

जहां एक तरफ E20 फ्यूल को लेकर इतनी उहापोह की स्थिति मची हुई है. वहीं देश के कई पेट्रोल पंपों पर काम करने वाले ज्यादातर कमर्चारियों (अटेंडेंड) को इस बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है. इस महीने की शुरुआत में एक अलग पोस्ट में, इसी यूजर ने दावा किया था कि, उन्होंने अपनी 3 साल पुरानी कार के लिए इथेनॉल-फ्री पेट्रोल की तलाश में 6 पेट्रोल पंपों का दौरा किया था. उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि, पेट्रोल पंपों के ज़्यादातर कर्मचारियों को इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में बहुत कम या बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी. फिर उन्होंने अपने इस अनुभव से जुड़ी बातयीत को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था.

क्या कहता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में कंपनी द्वारा बेचे जा रहे सभी तरह के पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा को स्पष्ट किया था. HPCL ने सोशल नेटवर्किंग साइट 'X' पर बीते 6 अगस्त को अपने एक पोस्ट में एक यूजर को जवाब देते हुए लिखा था कि, "एचपीसीएल इथेनॉल ब्लेंडिंग के सरकारी मानदंडों का पालन करता है. रेगुलर पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा लगभग 20%, पावर95 में 15%, पावर99 में 11% और पावर100 में 4.5% तक होती है. ये ब्लेंडिंग उत्सर्जन को कम करने और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करते हैं. 

Advertisement

किन कारों को प्रभावित कर रहा है E20 फ्यूल

बता दें कि, 2012 और 2023 के बीच निर्मित सभी वाहन E10-कंप्लायंस इंजन के साथ आते हैं. हालाँकि, 1 अप्रैल, 2023 के बाद निर्मित सभी वाहनों को E20-कंप्लायंस होना आवश्यक है. इसलिए 2023 से पहले मैन्युफैक्चर्ड वाहनों में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के चलते उनमें माइले और परफॉर्मेंस को लेकर शिकायत देखने को मिल रही है. सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि, पुराने वाहनों में E20 फ्यूल के इस्तेमाल से माइलेज में संभावित गिरावट आ सकती है. 

E20 फ्यूल वाली गाड़ी की कैसे करें पहचान?

यदि आपकी गाड़ी भी पुरानी है, तो आप कुछ आसान तरीकों से इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि, आपकी गाड़ी में एथेनॉल ब्लेंडेड (E20 Petrol) फ्यूल डाला जा सकता है या नहीं. इसके लिए नीचे दिए गए टिप्स को फॉलो करें.

 

  • कार कंपनियां 'E20 Compatible' या 'E20 Fuel' का स्टिकर फ्यूल कैप, टैंक या विंडशील्ड पर लगाती हैं.
  • आप वाहन के ओनर मैनुअल (Owner’s Manual) से भी इस बात की जांच कर सकते हैं.
  • वाहन आइडेंटिफिकेशन नंबर (VIN) को कार कंपनी के वेबसाइट पर दर्ज कर फ्यूल कंपैटिबिलिटी का पता लगा सकते हैं.
  • सबसे आखिर में आप कार कंपनी के कस्टमर केयर या डीलरशिप से भी बात कर सकते हैं. 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement