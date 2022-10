Honda ला रही है ऐसी बाइक जो पेट्रोल के अलावा इस फ्यूल से भी चलेगी

बीते दिनों Toyota Motors की फ्लेक्स फ्यूल कार Corolla Altis को लॉन्च करते हुए केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने ऐसी तकनीक भारत में परिवहन क्षेत्र को पूरी तरह से बदल देगी. उन्होंने अन्य ट्वीट करते हुए लिखा था, 'Today our dream has come true!'

X

2024 के आखिर तक फ्लेक्स फ्यूल बाइक लॉन्च करने की तैयारी में होंडा