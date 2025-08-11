Honda Electric Bike: 500 सीसी जैसी ताकत... स्मार्ट फीचर्स! इस दिन आ रही है होंडा की पहली इलेट्रिक बाइक

Honda Electric Motorcycle: जापानी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी होंडा ने हाल ही बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर 'Honda Activa e' को लॉन्च किया था. अब कंपनी ग्लोबल मार्केट में अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को पेश करने की तैयारी में है. कंपनी ने सोशल मीडिया पर अपनी इस नई इलेक्ट्रिक बाइक का एक टीजर भी जारी किया है. कैमोफ्लेज से कवर इस बाइक के लुक और डिज़ाइन की कुछ जानकारियां सामने आई हैं.

2 सितंबर को पेश होगी बाइक

हालांकि अभी होंडा ने अपनी इस पहली बाइक के नाम का खुलासा नहीं किया है. लेकिन बताया जा रहा है कि कंपनी इसे आगामी 2 सितंबर को आधिकारिक तौर पर पेश करेगी. अभी इसकी तकनीकी जानकारियों का सामने आना बाकी है लेकिन ये बाइक संभवत: कंपनी के ईवी फन कॉन्सेप्ट मॉडल पर बेस्ड हो सकती है, जिसे कंपनी ने पिछले साल इटली के मिलान में आयोजित EICMA मोटरसाइकिल शो में शोकेस किया था.

कैसी है बाइक?

होंडा द्वारा जारी किए गए टीज़र में मोटरसाइकिल के TFT डैशबोर्ड और LED DRL की झलक देखने को मिलती है. जिसका डिज़ाइन EV फन कॉन्सेप्ट से काफी मिलता-जुलता है. टीज़र में सामने आए अन्य डिज़ाइन डिटेल्स में LED टर्न इंडिकेटर्स, शार्प डिज़ाइन और छोटी टेल शामिल हैं, जो इसके स्पोर्टी डिज़ाइन की ओर इशारा करते हैं.

Honda का दावा है कि इस बाइक की परफॉर्मेंस 500 सीसी वाली बाइक्स जैसी होगी. Photo: Insta/hondaukmotorcycles

मैकेनिकल पहलू की बात करें तो, बाइक में सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म, अप-साइड-डाउन (USD) फ्रंट फोर्क्स और पिछले हिस्से में मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम दिए गए हैं. इसके अलावा, बाइक में बड़े रियर डिस्क ब्रेक और पिरेली रोसो 3 टायरों से लैस 17-इंच के पहिये भी दिए गए हैं. इस टीजर के साथ

हमिंग साउंड (Humming Sound) का भी खुलासा किया है जो संभवत: इलेक्ट्रिक मोटर से निकलने वाली आवाज होगी.

500 सीसी बाइक जैसी परफॉर्मेंस

अगर यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ईवी फन कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन होगी, तो इसमें एक फिक्स्ड बैटरी सेटअप दिया जाएगा. जैसा कि ब्रांड ने पहले बताया था, यह 500 सीसी मोटरसाइकिल के बराबर होगी, इसलिए इसका परफॉर्मेंस भी लगभग वैसा ही होगा. अगर ऐसा है, तो इसमें राइडर एड फीचर्स और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी तकनीक भी शामिल हो सकती है, जिसमें राइड मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और भी बहुत कुछ दिया जा सकता है.

पिछले साल EICMA में, होंडा ने घोषणा की थी कि EV फ़न कॉन्सेप्ट में कई मोटरसाइकिलों की तकनीकी को शामिल किया गया है. जो स्मूथ टर्निंग और ब्रेकिंग को बेहतर बनाती हैं. इस कॉन्सेप्ट में CCS2 क्विक चार्जर है, जो कारों में इस्तेमाल होने वाले चार्जिंग स्टैंडर्ड की ही तरह है. हालांकि अभी बाइक के रेंज के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. लेकिन उम्मीद है कि कंपनी इसमें पावरफुल बैटरी पैक का इस्तेमाल करेगी जो इसे बेहतर ड्राइविंग रेंज देगा.

