अपने ब्रांड के स्कूटर से ही पिछड़ गया Activa Electric! 6 महीने में बिके बस इतने यूनिट, जानें क्या है वजह

Honda Activa e रिमूवेबल बैटरी पैक के साथ आता है वहीं QC1 फिक्सड बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है. एक्टिवा इलेक्ट्रिक को सबसे पहले बेंगलुरु में लॉन्च किया गया, फिलहाल दिल्ली और मुंबई में भी इसकी बुकिंग शुरू है. वहीं QC1 देश के 6 शहरों में बेचा जा रहा है.

Honda Activa e बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई में बिक्री के लिए उपलब्ध है. Photo: ITG
इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की डिमांड ने जबरदस्त तेजी पकड़ी है, खासतौर पर इलेक्ट्रिक स्कूटरों को खूब पसंद किया जा रहा है. जहां एक तरफ टीवीएस, बजाज, ओला इलेक्ट्रिक और हीरो मोटोकॉर्प जैसे दिग्गज इस सेग्मेंट को रफ्तार दे रहे हैं, वहीं एथर एनर्जी, सिंपल एनर्जी जैसे कई स्टार्टअप ने सेग्मेंट में प्रतिस्पर्धा और बढ़ा दी है. लेकिन इन सबके बीच स्कूटरों का राजा कहा जाने वाला Honda Activa, इलेक्ट्रिक अवतार में आने के बाद कहीं गुम सा गया है. 

इस साल की शुरुआत में जब भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में 'Honda Activa e' के लॉन्च का ऐलान हुआ, तो इलेक्ट्रिक एक्टिवा का इंतजार कर रहे स्कूटर प्रेमियों को काफी उम्मीदें थीं. लेकिन जब कंपनी ने इस स्कूटर को पेश किया तो इसकी कीमत और ड्राइविंग रेंज ने लोगों को काफी निराश किया. जिसका नतीजा स्कूटर की बिक्री पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है. 

Honda Activa e
Honda Activa e में कंपनी ने 1.5kWh के दो रिमूवेबल बैटरी-पैक दिए हैं. Photo: ITG

क्या कहते हैं बिक्री के आंकड़े?

इस साल 18 जनवरी को होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपने नए Activa e और QC1 सहित दो इलेक्ट्रिक स्कूटरों को लॉन्च किया था. एक्टिवा इलेक्ट्रिक की शुरुआती कीमत 1.17 लाख रुपये और क्यूसी 1 को 90,000 रुपये की शुरुआती कीमत में पेश किया. कंपनी ने कर्नाटक स्थित नरसापुरा प्लांट में इन स्कूटरों का प्रोडक्शन फरवरी से शुरू किया. 

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के डाटा के अनुसार फरवरी से जुलाई के बीच तकरीबन 6 महीनों इन दोनों स्कूटरों के कुल 11,168 यूनिट का प्रोडक्शन किया गया. वहीं इस दौरान दोनों स्कूटरों के बामुश्किल 5,173 यूनिट की बिक्री हुई है. जिसमें डीलरों को भेजी गई ज़्यादातर यूनिट्स क्यूसी1 की है. अब ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि, एक्टिवा इलेक्ट्रिक का दूसरे प्रतिद्वंदियों के मुकाबले क्या हाल है. 

Honda QC1
Honda QC1 में 1.5kWh की क्षमता का एक फिक्स्ड बैटरी पैक दिया गया है. Photo: ITG

QC1 से ही पिछड़ा Activa e

शुरुआत के पाँच महीनों (फरवरी-जून) के बीच बिक्री के मामले में होंडा एक्टिवा अपने ही घरेलू मॉडल क्यूसी 1 से कोसों दूर है. रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान होंडा ने इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटरों के कुल 4,950 यूनिट की बिक्री की है. जिसमें QC1 की 4,252 यूनिट और एक्टिवा इलेक्ट्रिक की 698 यूनिट शामिल हैं, जिससे पता चलता है कि QC1 की कुल बिक्री में 86% हिस्सेदारी रही है. यानी ग्राहक एक्टिवा इलेक्ट्रिक के बजाय क्यूसी 1 को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं.

कैसा है Honda Activa e स्कूटर?

Activa e अपने पेट्रोल वेरिएंट एक्टिवा के मुकाबले कहीं ज्यादा स्टालिश दिखता है. लेकिन बिक्री के मामले में ये उसके बराबरी में कहीं नहीं टिकता है. आमतौर पर होंडा हर महीने एक्टिवा पेट्रोल मॉडल के तकरीबन 2 लाख यूनिट की बिक्री करता है. जहां तक Activa Electric की बात है तो ये स्कूटर दो वेरिएंट में आता है, जिसमें स्टैंडर्ड ( कीमत 1,17,428 रुपये) और रोडसिंक डुओ (1,52,028 रुपये) शामिल हैं. कंपनी का दावा है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज में 102 किमी की रेंज देता है. इसके अलावा ये स्कूटर 7.3 सेकंड में 0-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है और इसकी टॉप स्पीड 80 किमी प्रति घंटा है.

Honda QC1 को क्यों पसंद कर रहे हैं लोग

बता दें कि, QC1 इंडियन मार्केट में उपलब्ध सबसे सस्ता जापानी इलेक्ट्रिक स्कूटर है. इसकी शुरुआती कीमत 90,022 रुपये है, जो इसे टीवीएस आईक्यूब और बजाज चेतक से भी किफायती बनाता है. इसमें कंपनी ने 1.5kWh की क्षमता का फिक्स्ड बैटरी पैक दिया है, जो सिंगल चार्ज में 80 किमी की रेंज देता है. कंपनी का दावा है कि ये स्कूटर 9.4 सेकंड में 0 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है और इसकी टॉप-स्पीड 50 किमी/घंटा है.

