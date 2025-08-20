Hero Glamour X: बाइक खुद बताएगी कब बदलें गियर... क्रूज कंट्रोल के साथ लॉन्च हुई फ्यूचरिस्टिक ग्लैमर, कीमत है इतनी

Hero Glamour X 125 Price & Features: दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने घरेलू बाजार में अपने व्हीकल पोर्टफोलियो को अपडेट करते हुए नई मोटरसाइकिल Hero Glamour X को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च कर दिया है. आकर्षक लुक और कई स्मार्ट फीचर्स से लैस इस नई बाइक की शुरुआती कीमत 90,000 (एक्स-शोरूम) तय की गई है. कंपनी का दावा है कि, ये बाजार में उपलब्ध 125 सीसी सेग्मेंट की अब तक की सबसे फ्यूचरिस्टिक बाइक है.

कैसी है नई Hero Glamour X

कम्यूटर सेग्मेंट की इस बाइक में कंपनी ने कई ख़ास फीचर्स को शामिल किया है. हीरो मोटोकॉर्प ने इस बाइक को बिल्कुल फ्रेश और बोल्ड डिज़ाइन दिया है. मस्कुलर बॉडी वर्क के साथ आने वाली इस मोटरसाइकिल को दो वेरिएंट (ड्रम और डिस्क) और 5 कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. कंपनी का कहना है कि, इसमें दुनिया का पहला लो बैटरी किक स्टार्टेबिलिटी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक राइड असिस्टेंस (AERA) द्वारा पावर्ड है.

Hero Glamour X के सीट की उंचाई को कम कर के 790 मिमी कर दिया गया है. Photo: ITG

वेरिएंट और कीमत

मॉडल वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) ग्लैमर एक्स ड्रम ब्रेक 89,999 रुपये ग्लैमर एक्स डिस्क ब्रेक 99,999 रुपये

लुक और डिजाइन

नई ग्लैमर एक्स में मस्कुलर स्टांस और शार्प कैरेक्टर लाइंस देखने को मिलती है. इसमें सिग्नेचर 'H' शेप का फुल एलईडी लाइटिंग पैकेज दिया गया है, हेडलैंप, इंटिग्रेटेड पोज़िशन लाइट और स्टाइलिश एलईडी टेल लैंप शामिल हैं. कंपनी ने इसमें एक उंचा टिंटेड विंडस्क्रीन दिया है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प एक्सेसरीज के तौर पर एक शॉर्ट विंडस्क्रीन भी ऑफर कर दिया है. हैंडलबार पहले के मुकाबले 30 मिमी और भी ज्यादा चौड़ा है साथ ही सीट को और भी स्पेसियश और कम्फर्टेबल बनाया गया है.

बाइक के सीट की उंचाई को कम करते हुए अब इसे 790 मिमी कर दिया गया है. हालांकि ग्राउंड क्लीयरेंस रेगुलर मॉडल की ही तरह 170 मिमी है, जो कि पर्याप्त है. कंपनी इसमें सीट के नीचे अंडरसीट स्टोरेज स्पेस भी दिया है, जिसमें आप अपने जरूरत के छोटे-मोटे सामाना या डॉक्युमेंट इत्यादि रख सकते हैं.

Hero Glamour X में गियर एडवायजरी सिस्टम दिया गया है. Photo: Screengrab

सबसे ख़ास फीचर, क्रूज कंट्रोल

नई Hero Glamour X में कंपनी सबसे ख़ास फीचर जो शामिल किया है, वो है क्रूज कंट्रोल. ये कम्यूटर सेग्मेंट आने वाली पहली बाइक है जिसमें यह फीचर दिया जा रहा है. आमतौर पर ये फीचर प्रीमियम और महंगी बाइक्स में ही देखने को मिलता है. नए राइड-बाय-वायर थ्रॉटल की बदौलत, ग्लैमर एक्स में अब क्रूज़ कंट्रोल और तीन राइडिंग मोड (पावर, रोड और इको) मिलते हैं. ये मोड टॉप-स्पीड को सीमित नहीं करते, बल्कि आपके द्वारा चुने गए मोड के आधार पर मैपिंग को बदल देते हैं. इसके साथ ही, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एक अडैप्टिव कलर एलसीडी डिस्प्ले भी दिया गया है.

ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, डिस्टेंस-टू-एम्प्टी, गियर पोज़िशन एडवाइजरी और एक एम्बिएंट लाइट सेंसर वाला एडवांस मल्टी-कलर एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस बाइक को और भी ख़ास बनाता है. इसमें नए टैक्टाइल स्विचगियर दिए गए हैं, जिस पर क्रूज कंट्रोल, इंडिकेटर्स और अन्य फीचर्स को ऑपरेट करने के लिए बटन मिलते हैं. इसके अलावा इसमें हैज़र्ड स्विच भी दिया गया है, जो काफी उपयोगी है.

इंजन, परफॉर्मेंस और माइलेज

Glamour X में कंपनी ने वही इंजन दिया है जो रेगुलर मॉडल में मिलता है. ये बाइक 124.7 सीसी की क्षमता के सिंगल-सिलिंडर इंजन से लैस हे. जो 11.5hp की पावर और 10.5Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इस इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. इस मोटरसाइकिल में किक और सेल्फ-स्टार्ट दोनों सुविधा मिलती है.

मोटरसाइकिल में आगे की तरफ पारंपरिक टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन और पीछे की तरफ ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिया गया है. ब्रेकिंग का काम 240 मिमी डिस्क और 130 मिमी ड्रम द्वारा किया जाता है. हालाँकि इसमें सिंगल-चैनल ABS का ऑप्शन नहीं मिलता है. जो कि एक एडवांस बाइक होने के नाते आपको एक कमी के तौर पर दिख सकती है. कंपनी का दावा है कि ये बाइक तकरीबन 65 किलोमीटर प्रतिलीटर तक का माइलेज देगी.

Hero Glamour X में स्मार्टफोन चार्जिंग के लिए दो C-टाइप पोर्ट मिलते हैं. Photo: X/@HeroMotoCorp

बाइक बताएगी कब बदलें गियर

क्रूज कंट्रोल के अलावा नई Hero Glamour X में कंपनी ने गियर पोज़िशन एडवाइजरी सिस्टम को भी शामिल किया है. जो कि बाइक के चलते समय राइडर को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर इस बात की सलाह देता रहेगा कि, कब गियर बदलना उचित होगा. ऐसे चालक जो कम आरपीएम पर ही गियर बदलते हैं या ज्यादा आरपीएम पर भी लो-गियर में बाइक चलाते हैं उनके लिए ये फीचर काफी उपयोगी साबित होगा.

यूटिलिटी और कम्फर्ट

बड़ी पिलन राइडर (पीछे बैठने वाले यात्री) सीट, चौड़े ग्रैब रेल और लंबी यात्राओं के लिए बेहतर सीट कुशनिंग के साथ इस बाइक में कम्फर्ट का पूरा ख्याल रखा गया है. कंपनी का कहना है कि, सीट के नीचे लगे यूटिलिटी बॉक्स में आप 2 मोबाइल फोन, एक टूल किट और एक फस्टै एड किट रख सकते हैं. इसके अलावा बाइक में इो टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी दिया जा रहा है.

