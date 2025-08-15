FASTag Annual Pass की बुकिंग शुरू, केवल 3 ईजी स्टेप में होगा एक्टिवेट, जानें प्रोसेस और 10 बड़े सवालों के जवाब

FASTag Annual Pass complete Guide: भारत आज 15 अगस्त को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर आज देश भर में एक्सप्रेस-वे और हाईवे पर यात्रा को सुगम बनाने के लिए फास्टैग एनुअल पास (FASTag Annual Pass) को शुरू कर दिया गया है. इसके लिए राजमार्गयात्रा ऐप पर आधिकारिक बुकिंग की जा रही है. ये सालाना पास लोगों को चुनिंदा सड़कों पर महज 3,000 रुपये के खर्च में पूरे साल भर टोल-फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा. 1 साल के लिए 200 ट्रिप लिमिट के साथ आने वाले इस पास को लेकर लोगों के जेहन में कई सवाल हैं, आज हम आपके लिए इससे जुड़े 10 अहम सवालों के जवाब लेकर आए हैं.
मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फास्टैग सालाना पास के लिए यूजर्स को 3,000 रुपये की राशि खर्च करनी होगी. ये पास पूरे एक साल या 200 ट्रिप्स तक के लिए ही वैलिड होगा. इनमें से जो भी पहले आए, चाहे इस मियाद पूरी हो जाए या फिर यूजर के 200 ट्रिप्स पूरे हो जाएं उसके बाद पास डी-एक्टीवेट हो जाएगा.
FASTag पर ये सालापा पास हर सड़क पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. मंत्रालय का कहना है कि ये पास केवल राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) पर ही लागू होगा. राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों की ओर से मैनेज किए जाने वाले एक्सप्रेसवे, स्टेट हाईवे (SH) इत्यादि के टोल प्लाजा या पार्किंग स्थलों पर ये पास काम नहीं करेगा. इन जगहों पर इसका फास्टैग पहले की ही तरह काम करेगा और जहां जरूरी होगा वहां फास्टैग से पैसे कटेंगे. इसलिए अपने फास्टैग को रिचार्ज रखें ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके.
सरकार का कहना है कि, फास्टैग एनुअल पास VAHAN डेटाबेस के माध्यम से जांच के बाद केवल प्राइवेट कार, जीप या वैन कैटेगरी वाले नॉन कमर्शियल वाहनों को ही जारी किया जाएगा. इस प्रोग्राम में कमर्शियल वाहन जैसे टैक्सी-कैब, ट्रक, मिनी-ट्रक या बस जैसे व्यवसायिक वाहन शामिल नहीं हैं. यानी इस पास का लाभ केवल प्राइवेट व्हीकल ओनर्स को ही मिलेगा. यदि फास्टैग को किसी दूसरे वाहन पर इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो ये डी-एक्टीवेट हो जाएगा.
फास्टैग सालाना पास केवल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के आधिकारिक वेबसाइट या राजमार्गयात्रा (Rajmargayatra) मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन ही खरीदा या एक्टिवेट किया जा सकता है. मंत्रालय ने ये साफ कहा कि, किसी भी दूसरे वेबसाइट या ऐप के जरिए सालाना पास खरीदने की गलती न करें, ये फ्रॉड हो सकता है.
वाहन की पात्रता और संबंधित FASTag की पुष्टी होने के बाद सालाना पास एक्टिवेट किया जाएगा. इसके लिए यूजर को NHAI के वेबसाइट या राजमार्ग यात्रा ऐप पर जाना होगा, जहां इसके लिए एक लिंक मिलेगा. राजमार्ग यात्रा ऐप पर केवल 3 ईजी स्टेप में इसे एक्टिवेट किया जा सकता है. इसके लिए ऐपर पर दिए गए "Annual Toll Pass" टैब पर क्लिक करें, और एक्टिवेट बटन पर दबाएं. अगले स्टेप में वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें, फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे दर्ज करें और तीसरे स्टेप में पेमेंट कर प्रक्रिया पूरी करें. भुगतान करने के बाद पास के एक्टिवेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. सामान्यत: 2 घंटे के भीतर सालान पास उक्त फास्टैग पर एक्टिवेट कर दिया जाएगा.
नहीं, सालान पास को एक्टिवेट करने के लिए यूजर को नया फास्टैग खरीदने की जरूरत नहीं है. वार्षिक पास आपके मौजूदा FASTag पर ही एक्टिवेट किया जाएगा, बशर्ते कि वो पात्रता मानदंडो को पूरा करता हो. जैसे, कि फास्टैग वाहन के विंडशील्ड पर सही ढंग से लगाया गया हो, वैलिड व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक हो और ब्लैकलिस्ट न हो. इसलिए सालान पास एक्टिवेट कराने से पहले इन बातों की तस्दीक जरूर कर लें.
नहीं, सालाना पास किसी भी सूरत में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. यह सिर्फ उसी वाहन के लिए मान्य होगा, जिस पर FASTag लगा हो और पंजीकृत किया गया हो. किसी भी अन्य वाहन पर इसका इस्तेमाल किए जाने पर ये ऑटोमेटिकली डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा. पास के सटीक एक्टिवेशन के लिए फास्टैग का उसी वाहन के विंडशील्ड पर लगा होना बेहद जरूरी है, जिस पर कि वो रजिस्टर्ड है.
बिल्कुल नहीं, सरकार का कहना है कि, सालाना पास एक्टिवेट करने के लिए आवेदक को अपने फास्टैग पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) अपडेट करना अनिवार्य होगा. ये पास उन फास्टैग पर एक्टिवेट नहीं होगा जो केवल चेसिस नंबर पर रजिस्टर्ड हैं. इसके लिए यूजर परिवहन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट (Parivahan.gov.in) पर विजिट कर अपने वाहन की डिटेल अपडेट कर सकते हैं.
मंत्रालय के अनुसार, प्वाइंट बेस्ड टोल प्लाजा पर हर एक तरह से क्रॉस करने पर सिंगल ट्रिप माना जाएगा. यानी राउंड ट्रिप (आने-जाने) लगाने पर इसे 2 ट्रिप काउंट किया जाएगा. वहीं क्लोज़्ड यानी बंद टोल प्लाजा से क्रॉस करने की स्थिति में एंट्री और एग्जिट दोनों को सिंगल ट्रिप यानी 1 ट्रिप गिना जाएगा. इसलिए यात्रा के दौरान इस बात का ध्यान जरूर रखें.
नहीं, सालाना पास खरीदने के लिए आपको राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप या NHAI के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए पूरा 3,000 रुपये का भुगतान करना होगा. उसके बाद ही पास एक्टिवेट किया जाएगा. आपके फास्टैग वॉलेट या बैलेंस राशि का इस्तेमाल पास खरीदारी के लिए नहीं किया जा सकता है. फॉस्टैग में बची हुई राशि सामान्य रूप से उन सड़कों पर भुगतान करने में काम आएगी, जो इस पास के दायरे में नहीं आती हैं.
FASTag Annual Pass के एक्टिवेट होते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज द्वारा जानकारी दी जाएगी. इसके अलावा राजमार्ग मोबाइल ऐप पर भी इसकी जानकारी मिलती रहेगी, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन अलर्ट प्राप्त करने के लिए अनुमति देनी होगी. सालाना पास पूरी तरह से ऐच्छिक है, ये आपकी इच्छा इसे एक्टिवेट करें या न करें. ये हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं है. ये एक ऐड-ऑन फेसिलिटी की तरह इस्तेमाल की जाने वाली सेवा है.