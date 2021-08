क्या है Ola Scooter का प्राइस? लॉन्च से पहले सीईओ भाविश अग्रवाल का ये वीडियो वायरल

Ola Electric देश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने जा रही है. इस स्कूटर के अब तक सामने आए कई वीडियो और टीजर में इसके कलर और फीचर्स से जुड़ी जानकारियां सामने आई हैं. लेकिन अब इसके प्राइस को लेकर कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जानें क्या है सच

भाविश अग्रवाल ने बताया Ola Scooter का प्राइस?

Ola Electric ने अपने ऑफिशियल ट्विटर एकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल Ola Scooter का प्राइस बताते हुए दिख रहे हैं. कंपनी ने ट्वीट किया है, ‘स्कूटर संडे को आ रहे हैं, लेकिन हमारे सीईओ भाविश अग्रवाल का कहना है कि इसका प्राइस आज ही बता देते हैं...’

Scooters are coming on Sunday! 🛵

Our CEO @bhash said, let’s put out the price today! So, here goes..



⁰#JoinTheRevolution this Sunday, August 15th at 2pm https://t.co/5SIc3JyPqm ⚡️🤙 pic.twitter.com/JczBkExnNY — Ola Electric (@OlaElectric) August 13, 2021



दरअसल ये वीडियो एक मार्केटिंग गिमिक है जिसके अंत में एक फनी धुन आती है और कोई प्राइस रिवील नहीं होता.

Ola की ‘इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार’

भाविश अग्रवाल पहले भी ट्विटर पर इस तरह का गिमिक कर चुके हैं. 1 अप्रैल 2021 को उन्होंने एक वीडियो जारी किया था कि उनकी कंपनी ने दुनिया की पहली ‘इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार’ Ola Air Pro बनाई है जिसे सिर्फ एक बार चार्ज करना होता है और उसके बाद ये सेल्फ चार्ज होती है.

Excited to unveil the world’s first and only fully autonomous electric flying car. The Ola AirPro. Ab har family bharegi udaan. Test flights now at https://t.co/UbwKCwikg1 #OlaAirPro #TheFutureIsHere @Olacabs @OlaElectric pic.twitter.com/dy31ZS8FQ8 — Bhavish Aggarwal (@bhash) April 1, 2021

रैपर Raftaar होंगे Ola Scooter के ब्रांड एंबेसडर?

इससे पहले Ola Electric ने एक और वीडियो पोस्ट करके Ola Scooter का लॉन्च टाइम बताया था. इस वीडियो में लोकप्रिय Rapper Raftaar कह रहे हैं कि Ola का इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहा है. वो इसके लिए तैयार हैं.

Are you ready? 😃

For the biggest EV revolution the world has seen! 😎



Milke machaate hai on Sunday, 15th Aug at 2 PM only on https://t.co/5SIc3JyPqm



See you there, India! 🇮🇳#JoinTheRevolution pic.twitter.com/FxINCrwUW3 — Ola Electric (@OlaElectric) August 12, 2021



Ola Scooter की लॉन्चिंग रविवार दोपहर 2 बजे होनी है. कंपनी 499 रुपये में इसकी बुकिंग शुरू कर चुकी है. कंपनी के बुकिंग शुरू करने के बाद महज 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा बुकिंग हुई थी.

