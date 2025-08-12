Citroen C3X : स्टाइलिश लुक... धांसू सेफ्टी फीचर्स! 5.25 लाख में लॉन्च हुई देश की सबसे सस्ती SUV

Citroen C3X Price and Features: सिट्रोएन इंडिया ने भारतीय बाजार में अपने व्हीकल पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए अपनी मोस्ट अवेटेड और सबसे किफायती कार Citroen C3X को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च कर दिया है. छोटी साइज, स्टाइलिश लुक और कई सेग्मेंट-फर्स्ट फीचर के साथ आने वाली इस कार की शुरुआती कीमत 5.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है. ये सेग्मेंट की सबसे सस्ती एसयूवी भी है.

सिट्रोएन 2.0 पॉलिसी के तहत पेश की गई इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के नए C3X रेंज में कंपनी ने काफी कुछ दिया है. जो इसे सेग्मेंट के दूसरे प्रतिद्वंदियों जैसे टाटा पंच, हुंडई एक्स्टर, रेनो किगर इत्यादि को कड़ी टक्कर देगा. इसमें 15 अतिरिक्त फीचर्स और सेगमेंट-फर्स्ट टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है. तो आइये देखें कैसी नई Citroen C3X-

Citroen C3X दो अलग-अलग इंजन ऑप्शन के साथ आ रही है. Photo: ITG

कैसी है नई Citroen C3X?

जहां तक लुक और डिज़ाइन की बात है तो कंपनी ने इसे काफी हद तक पहले जैसा ही रखा है. लेकिन इसके अपडेटेड फीचर्स के पीछे वही बोल्ड स्पिरिट छिपी है जो ओरिजिनल C3 में थी. इसका SUV से प्रेरित सिल्हूट, सिग्नेचर स्प्लिट LED डे-टाइम-रनिंग लाइट (DRLs) और कॉन्फिडेंट फ्रंट ग्रिल इसे खूबसूरत बनाता है. इसका 180 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस और कॉम्पैक्ट 4.98m टर्निंग रेडियस इसे भीड़भाड़ वाली शहर की सड़कों पर कम्फर्टेबल राइड देने में मदद करता है.

Advertisement

इंजन ऑप्शन:

कंपनी ने Citroen C3X को 2 अलग-अलग पावरट्रेन में पेश किया है. नई सिट्रोएन C3 में 1.2 लीटर प्योरटेक 82 नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन और 1.2 लीटर प्योरटेक 110 डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो इंजन का ऑप्शन मिलता है. जो 6-स्पीड ऑटोमैटिक या 5/6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है. इसका 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 82bhp की पावर और 115Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. वहीं 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 100 बीएचपी की पावर और 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क जेनरेट करता है.

Citroen C3X डीलरशिप लेवल पर CNG किट के साथ भी उपलब्ध होगी. Photo: ITG

Citroen C3X के वेरिएंट और उनकी कीमत:

वेरिएंट इंजन टाइप ट्रांसमिशन कीमत (एक्स-शोरूम) C3 Live नेचुरली-एस्पिरेटेड मैनुअल 5,25,000 C3 Feel नेचुरली-एस्पिरेटेड मैनुअल 6,23,000 C3 Feel (O) नेचुरली-एस्पिरेटेड मैनुअल 7,27,000 C3X Shine नेचुरली-एस्पिरेटेड मैनुअल 7,90,800 C3 X Shine Dual Tone नेचुरली-एस्पिरेटेड मैनुअल 8,05,800 C3X Shine टर्बो मैनुअल (6-स्पीड) 9,10,800 C3X Shine टर्बो ऑटोमेटिक 9,89,800

माइलेज और परफॉर्मेंस:

कंपनी का दावा है कि Citroen C3X माइलेज के मामले में भी काफी शानदार है. कंपनी का कहना है कि ये एसयूवी 19.3 किमी/लीटर तक का माइलेज देती है. इसके अलावा ये कार महज 10 सेकंड में ही 0 से 100 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है. ख़ास बात ये है कि ये एसयूवी डीलरशिप लेवल पर CNG किट के साथ भी आ रही है, जिसके लिए ग्राहकों को 93,000 रुपये अलग से खर्च करने होंगे.

Advertisement

मिलते हैं ये धांसू फीचर्स:

Citroen C3X सेग्मेंट की पहली कार है जिसमें स्पीड लिमिटर के साथ क्रूज कंट्रोल मिल रहा है. इस कार में प्रोक्सी-सेंस पैसिव एंट्री और पुश स्टार्ट सिस्टम, स्पीड लिमिटर के साथ क्रूज़ कंट्रोल (ऑटोमैटिक वेरिएंट), और 7 व्यूइंग मोड वाला हेलो 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं. हालांकि इस कैमरा के लिए ग्राहकों को अलग से 25,000 रुपये खर्च करने होंगे. इस एसयूवी में ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर (IRVM), प्रोजेक्टर हेडलैंप, प्रोजेक्टर फॉग लैंप, DRLs, LED इंटीरियर लाइट्स और रियर USB टाइप-C फ़ास्ट चार्जर के साथ एक फुल LED लाइटिंग पैकेज भी मिलता है.

Citroen C3X में 315 लीटर का बूट-स्पेस मिलता है.

कैसा है कार का केबिन?

कंपनी ने इस एसयूवी के केबिन को भी फीचर रिच बनाने की पूरी कोशिश की है. इसमें मेट्रोपॉलिटन लेदरेट-रैप्ड इंस्ट्रूमेंट पैनल, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.25 इंच का सिट्रोन कनेक्ट टचस्क्रीन दिया गया है. इसके अलावा 14 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा करने में सक्षम एक ट्रॉपिकलाइज्ड ऑटोमैटिक एयर कंडिशन (AC) की सुविधा दी गई है.

सेफ्टी फीचर्स:

सेफ्टी के मामले में भी ये एसयूवी काफी बेहतर नज़र आ रही है. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), हिल होल्ड असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और एक पेरिमेट्रिक अलार्म दिया गया है. इस कार में 315 लीटर का बूट-स्पेस मिलता है.

Advertisement

बुकिंग और डिलीवरी:

Citroen C3X की बुकिंग आज से शुरू हो चुकी है. इसे कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट और अधिकृत डीलरशिप के माध्यम से बुक किया जा सकता है. कंपनी का कहना है कि इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की डिलीवरी सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू की जाएगी. ये कार पाँच मोनोटोन और दो डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में आती है. इसके अलावा तीन इंटीरियर थीम उपलब्ध हैं.

---- समाप्त ----