KIA Carens पर SBI के तीन ऑफर्स, बिना पेमेंट घर लाएं कार, हर महीने इतनी होगी EMI

अगर आपको kia की नई कार carens (कैरेंस) पसंद है और इसे खरीदना चाहते हैं. लेकिन आपके पास फिलहाल डाउन पेमेंट के लिए भी पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक (SBI) आपके लिए शानदार स्कीम लेकर आई है.

आप बिना डाउन पेमेंट किए KIA Carens घर ले जा सकते हैं. SBI ने बताया है कि KIA पर वह 100 फीसदी ऑन रोड फाइनेंस (100% On road Finance) की सुविधा मुहैया करा रहा है. यानी एक रुपया भी डाउन पेमेंट (Down Payment) नहीं देना पड़ेगा. इसके अलावा Zero Processing Fee भी ऑफर कर रहा है.

यानी अगर आप SBI से कार लोन लेकर KIA Carens खरीदते हैं, तो आपको तीन तरह से फायदे होंगे.

1. 100% On road Finance

2. Zero Processing Fee

3. Interest Rate Only 7.25%

KIA Carens की दिल्ली में बेस मॉडल की शुरुआती कीमत 8.99 लाख रुपये है.

Premium(Petrol) (Base Model)

Ex-Showroom Price- 8,99,900 रुपये.

RTO- 62,993 रुपये

Insurance- 36,505 रुपये

Others- 6,800 रुपये

---------------------------------

On-Road Price- 10,06,198 रुपये.

अगर आप SBI से कार लोन लेकर KIA Carens के बेस मॉडल को खरीदते हैं, जिसकी ऑन रोड कीमत 10,06,198 रुपये है तो इसकी EMI हर 15309 रुपये होगी. इसके लिए आपको 7 साल में लोन (Loan Tenure) चुकाना होगा. जिसमें एक रुपया भी डाउनपेमेंट नहीं करना होगा, और प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लगेगी. एसबीआई कार लोन के लिए ग्राहक की उम्र 21 से 67 साल होनी चाहिए. लोन कितना मिलेगा, यह ग्राहक की आय पर निर्भर करता है.

कार लोन लेने के लिए नौकरीपेशा लोगों को जरूरी दस्तावेजों में पिछले 6 महीने का बैंक अकांउट स्टेटमेंट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, लेटेस्ट सैलरी स्लिप और पिछले दो साल का आयकर रिटर्न अथवा फॉर्म-16 देना होगा.

बता दें, सेवन सीटर KIA Carens 15 फरवरी को लॉन्च हुई थी, और इसकी बुकिंग 14 जनवरी 2022 को ही ओपन हो गई थी. किआ कैरेंस को शुरुआती दो महीनों में करीब 50000 बुकिंग मिली थी. यही नहीं, पिछले महीने यानी फरवरी में कंपनी 5300 यूनिट्स डिलीवर भी कर चुकी है.

KIA Carens में फीचर्स

KIA Carens को तीन इंजन विकल्पों में पेश किया गया है. जिसमें स्मार्टस्ट्रीम 1.5 पेट्रोल, स्मार्टस्ट्रीम 1.4 T-GDi पेट्रोल और 1.5 CRDi VGT डीजल हैं. इसमें 10.25-इंच एचडी टचस्क्रीन डिस्प्ले, नेविगेशन के साथ नेक्स्ट-जेन किआ कनेक्ट, 8 स्पीकर के साथ बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम सहित 64 कलर केबिन मूड लाइट जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसमें स्काईलाइट सनरूफ का भी विकल्प है. किआ कैरेंस की कीमत 8.99 लाख रुपये से 16.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है.