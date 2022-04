Blue Aadhaar Card: क्या आपने देखा है नीले रंग का आधार कार्ड? किसके लिए जरूरी, जानें- अप्लाई का तरीका

क्या कभी आपने अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) के रंग पर गौर किया है, वह किस रंग का है? दरअसल मुख्य तौर पर आधार कार्ड दो तरह के होते हैं. आमतौर पर सफेद पेपर पर काले रंग छपे आधार कार्ड होते हैं. लेकिन यही आधार कार्ड जब बच्चों Child Aadhaar Card) के लिए बनता है तो उसका रंग बदल जाता है.

यूआईडीएआई द्वारा जब बच्चों के लिए आधार कार्ड जारी किया जाता है, तो उसका रंग नीला होता है. नीले (Blue Aadhaar Card) रंग वाले आधार कार्ड को 'बाल आधार' भी कहते हैं. UIDAI के मुताबिक नवजात बच्चे का आधार कार्ड बर्थ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और माता-पिता के आधार कार्ड के जरिये बनाए जाते हैं.

नीले रंग वाले आधार कार्ड के बारे में

नीले रंग वाला 12 अंकों का आधार 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए बनता है. ये 5 साल के बाद अमान्य हो जाता है, इसे फिर अपडेट कराना होता है.

नियम के मुताबिक नवजात बच्चे के आधार को 5 साल की उम्र तक इस्तेमाल किया जा सकता है. 5 साल के बाद अपडेट कराना होता है. अपडेट नहीं कराने पर इनएक्टिव (Inactive) हो जाता है. 5 साल के बाद फिर जब बच्चा 15 साल का हो जाएगा तो फिर बॉयोमेट्रिक अपडेट करवाना होता है.

UIDAI के मुताबिक बच्‍चे के 5 साल पूरे होने पर उसका बायोमेट्रिक अपडेट (Biometric Update) कराने के लिए आपको नजदीकी आधार सेंटर पर जाना होगा. नवजात बच्चे का फिंगरप्रिंट (Fingerprint) नहीं लिया जाता है. लेकिन जब बच्चे 5 साल के हो जाएंगे तो आधार को अपडेट कराना होगा.

नीला आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया

अपने बच्चे को साथ लेकर एनरोलमेंट सेंटर पर जाएं. वहां एनरोलमेंट के लिए फॉर्म भरकर जमा कर दें. दस्तावेज के तौर पर अभिभावक को अपना आधार कार्ड देना होगा. आपको एक फोन नंबर देने के लिए कहा जाएगा, जिसके तहत नीला आधार कार्ड जारी किया जाएगा. नीले आधार में बायोमेट्रिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है, केवल एक फोटो क्लिक की जाएगी. डॉक्यूमेंट वैरिफाई होने के बाद एक मैसेज आएगा. वैरिफिकेशन होने के 60 दिनों के अंदर आपके बच्चे को नीला आधार कार्ड जारी हो जाएगा.



5 साल के बाद आधार अपडेट की प्रक्रिया

बच्चों के लिए ये अनिवार्य बॉयोमेट्रिक अपडेट बिल्कुल मुफ्त है. इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा. आइए जानते हैं, कैसे आप अपने बच्चे का आधार को बनवा या अपडेट करा सकते हैं. इसके लिए एक बार आपको अपने नजदीकी आधार सेंटर जाना होगा.

आधार सेंटर पर बुक करें अप्‍वाइंटमेंट बुक करने के लिए आपको UIDAI की वेबसाइट https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx पर जाना होगा. यहां पर Book an appointment पर क्लिक करें. इसके बाद लोकेशन डिटेल्स भरें और Proceed to Book an appointment पर क्लिक करें.

सारी जानकारी वेरीफाई करने के बाद अप्वाइंटमेंट बुक करने के लिए समिट पर क्लिक करें. इसके बाद आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ Aadhar enrolment centre पर जाना होगा.

गौरतलब है कि नवजात यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए कोई क्राइटेरिया पूरा करने की जरूरत नहीं है. इसमें बायोमेट्रिक डेटा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आधार का प्रोसेस और ऑथेंटिकेशन पेरेंट्स के बेसिस पर हो जाएगा. पेरेंट्स के डेमोग्राफी और फोटोग्राफ से ही बच्चे को आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा.