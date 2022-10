मकड़ी जैसी दिखती है ये कार, चाल कमाल, आनंद महिंद्रा बोले- ये काम की चीज है!

देश-दुनिया में जिस तेजी का कारों का बाजार (Car Market) बढ़ रहा है. वाहन निर्माता कंपनियां अपने ग्राहकों की सुविधाओं और उनकी इच्छा के मुताबिक, नए-नए मॉडल्स पेश करती हैं. लेकिन क्या आपने कभी चार पहियों पर मकड़ी (Spider) की तरह चलती कार देखी है. अगर नहीं तो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का ये वारयल ट्वीट (Anand Mahindra Viral Tweet) देखिए और आप भी इस पहिए वाली मकड़ी की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे.

मकड़ी की तरह इस कार की चाल

सबसे पहले बात करते हैं आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) के नए वायरल ट्वीट की, तो इसमें उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है. इसमें एक सिंगल सीटर चार पहिया वाहन नजर आ रहा है, जो उबड़-खाबड़, पथरीले रास्तों, जंगल के साथ ही बर्फीले पहाड़ों पर दौड़ रहा है. खास बात ये है कि ये नॉर्मल कार की तरह समतल सड़क पर चलता है और ऊंचे-नीचे रास्तों पर बिल्कुल एक मकड़ी की तरह रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता है. इसे चलते हुए देख लगता है कि कोई मकड़ी चार पहियों पर चल रही है.

आनंद महिंद्रा बोले, 'पहिएदार मकड़ी'

इस अजब-गजब कार का वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन (Mahindra Chairman) और दिग्गज भारतीय उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी इसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने इस वीडियो के साथ पोस्ट में लिखा, 'दिलचस्प. एक पहिएदार मकड़ी (wheeled Spider). यह केवल मनोरंजक उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि बड़े काम की चीज हो सकता है'.

Interesting. A wheeled Spider. Not sure this will be a volume seller for recreational purposes alone. A potential mobility device for Defence & Paramilitary personnel? What do you think? @vijaynakra @Velu_Mahindra pic.twitter.com/vzTaeHlTja