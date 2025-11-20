Spinach Seeds: गार्डन में उगाइए पालक की ऑल ग्रीन किस्म, यहां मिलेंगे ऑनलाइन बीज

पालक हमारी सेहत और रसोई दोनों की ही जरूरत माना जाता है. आप अपने गार्डन में पालक उगाकर ताजा, पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी का आनंद घर बैठे ले सकते हैं, लेकिन पालक उगाने के लिए बेहतर किस्म का चयन करना फायदेमंद हो सकता है. आप घर पर पालक उगाने के लिए ऑल ग्रीन वैरायटी को चुन सकते हैं और इसके बीज नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) से ऑनलाइन मंगा सकते हैं.

NSC ने शेयर की जानकारी

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने पालक के इस खास बीजों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है. NSC ने बताया कि आप मात्र 60 रुपये में पालक की ऑल ग्रीन वैरायटी के बीज घर बैठे मंगा सकते हैं और अपने बगीचे में आसानी से पालक उगा सकते हैं. आप NSC स्टोर से 250 ग्राम का बीज पैक ऑर्डर कर सकते हैं.

ध्यान रखें ये चीजें

माय स्टोर पर पालक की इस किस्म के बीज NSC PALAK VARIETY ALL GREEN TRUTHFUL LABELLED SEED नाम से उपलब्ध है. माय स्टोर के अनुसार, यह बीज पैक नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. आप पालक के इन बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस भेज सकते हैं.

अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें.

