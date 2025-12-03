scorecardresearch
 
Marigold Seeds: गार्डन में उगाएं गेंदे की इस खास किस्म के पौधे, खिलेंगे ढेर सारे फूल

अगर आप गार्डन में गेंदे के पौधे उगाने का विचार कर रहे हैं तो एक खास किस्म के बीज बगीचे में चार-चांद लगाने में मददगार साबित हो सकते हैं. गेंदे के खास बीज आप घर बैठे एनएससी स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी खासियत.

घर पर गेंदे की ये खास किस्म उगाएं (Photo: PTI)
अपने आंगन को रोज़ खिलता हुआ देखना सभी को अच्छा लगता है. ऐसे में अगर आप अपने गार्डन को रंग-बिरंगा और फ्रेश लुक देना चाहते हैं, तो गेंदे के फूल आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है. घर पर गेंदे के पौधे उगाने के लिए अच्छी क्वालिटी के बीज चुनने के लिए आप नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) से खास किस्म के बीज ऑनलाइन खरीद सकते हैं.

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. एनएससी ने बताया है कि आप अपने गार्डन और बालकनी में गेंदे के खूबसूरत फूलों को उगा सकते हैं. आप  10 ग्राम बीज एनएससी के ऑनलाइन स्टोर से केवल ₹50  में ऑर्डर कर सकते हैं.

माय स्टोर के मुताबिक. यह किस्म गहरे लाल रंग के मध्यम आकार के फूल देने के लिए जानी जाती है जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं. इस किस्म की खासियत है कि यह अधिक मात्रा में फूल दे सकती है. इसकी अच्छी उपज और सुंदरता इस किस्म को और खास बनाती है.

माय स्टोर पर इस किस्म का नाम NSC Marigold/Pusa Parv/TL है. माय स्टोर के अनुसार, यह बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. आप इसके बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस भेज सकते हैं.

अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें.

