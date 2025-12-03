Marigold Seeds: गार्डन में उगाएं गेंदे की इस खास किस्म के पौधे, खिलेंगे ढेर सारे फूल

अपने आंगन को रोज़ खिलता हुआ देखना सभी को अच्छा लगता है. ऐसे में अगर आप अपने गार्डन को रंग-बिरंगा और फ्रेश लुक देना चाहते हैं, तो गेंदे के फूल आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है. घर पर गेंदे के पौधे उगाने के लिए अच्छी क्वालिटी के बीज चुनने के लिए आप नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) से खास किस्म के बीज ऑनलाइन खरीद सकते हैं.

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. एनएससी ने बताया है कि आप अपने गार्डन और बालकनी में गेंदे के खूबसूरत फूलों को उगा सकते हैं. आप 10 ग्राम बीज एनएससी के ऑनलाइन स्टोर से केवल ₹50 में ऑर्डर कर सकते हैं.

माय स्टोर के मुताबिक. यह किस्म गहरे लाल रंग के मध्यम आकार के फूल देने के लिए जानी जाती है जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं. इस किस्म की खासियत है कि यह अधिक मात्रा में फूल दे सकती है. इसकी अच्छी उपज और सुंदरता इस किस्म को और खास बनाती है.

माय स्टोर पर इस किस्म का नाम NSC Marigold/Pusa Parv/TL है. माय स्टोर के अनुसार, यह बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. आप इसके बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस भेज सकते हैं.

