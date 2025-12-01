Coriander Seeds: गमले में धनिया उगाने के लिए बोएं ये खास बीज, 30 दिन में मिलेंगी ताजी हरी पत्तियां

धनिया का इस्तेमाल सब्जी में खूब किया जाता है. यह स्वाद बढ़ाने के साथ कई स्वास्थ्य लाभ देने में भी मददगार बताया जाता है. धनिया को गमले में उगाना घर पर ताजा हरी पत्तियां पाने का बेहतरीन और आसान तरीका बन सकता है. आप इसे आसानी से गमले में में उगा सकते हैं.

और पढ़ें

गमले में उगाएं धनिया

सर्दी के मौसम में गमले में धनिया उगाना आपके लिए उपयोगी बन सकता है. इसके लिए सबसे पहले एक बड़े आकार का गमला चुनना होगा. गमले में मिट्टी डालते समय ध्यान दें कि उसमें जल निकासी की व्यवस्था ठीक हो, धनिया के बीज बोने के बाद करीब 20 दिनों उग जाते हैं और 25 से 30 दिनों में यह कटाई के लिए तैयार हो सकते हैं. पौधे के अच्छे विकास के लिए उसे पर्याप्त धूप और पानी देना लाभदायक माना जाता है.

यहां से मंगाएं बीज

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) उच्च गुणवत्ता वाले धनिया के बीजों को बेच रहा है. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. NSC ने बताया है कि आप उच्च-गुणवत्ता वाले धनिया बीजों की मदद से अपने बगीचे में ताजा और सुगंधित धनिया उगा सकते हैं. आप 500 ग्राम बीज का पैक NSC स्टोर से 199 रुपये में ऑर्डर कर सकते हैं.

Advertisement

बीज मंगाने से पहले ध्यान दें

माय स्टोर पर धनिया के ये बीज NSC CORIANDER VARIETY ACR-1 TRUTHFUL LABELLED SEED नाम से उपलब्ध है. माय स्टोर के अनुसार, यह बीज पैक नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. आप इन बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस भेज सकते हैं.

---- समाप्त ----