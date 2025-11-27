scorecardresearch
 

पौधों में डाल दीजिए देसी खाद, तेजी से होगी ग्रोथ... किसान ने बताए फायदे

अगर आप पौधों का विकास तेजी से चाहते हैं और साथ ही केमिकल युक्त खाद के नुकसान से भी बचना चाहते हैं, तो देसी खाद का इस्तेमाल फायदेमंद साबित हो सकता है. यह खेती को बेहतर बनाने में मदद करता है और मिट्टी की सेहत को भी फायदा पहुंचा सकता है. आइए जानते हैं किसान ने देसी खाद के क्या फायदे बताए हैं.

देसी खाद की मदद से पौधों के विकास में मदद मिल रही है. (Photo: Pexels)
खेती में खाद का इस्तेमाल पौधों के विकास और उत्पादन के लिए काफी जरूरी माना जाता है. हालांकि, रासायनिक खाद का अत्यधिक इस्तेमाल कई बार नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में देसी खाद किसानों के फायदे के लिए एक सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प साबित हो सकता है. आज किसान देसी खाद का उपयोग कर अपनी खेती को बेहतर बना पा रहे हैं और इसके लाभ ले रहे हैं.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी
एग्रीकल्चर इंडिया ने किसान की एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. एग्रीकल्चर इंडिया ने बताया है कि किसान खेतों में देसी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसकी मदद से उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है.

किसान ने बताया फायदा
एग्रीकल्चर इंडिया के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई वीडियो में एक किसान ने बताया कि उन्होंने इस बार आम के पौधे, जामुन के पौधे, अमरूद के पौधे लगाए थे. इसमें देसी खाद का इस्तेमाल किया था. इससे पौधों में काफी वृद्धि हुई है. किसान बताता है कि केंचुए वाले खाद का प्रयोग करने से पौधा ज्यादा बढ़ता है, किसान देसी खाद का इस्तेमाल करने और केमिकल के इस्तेमाल ना करने की सलाह देता है.

