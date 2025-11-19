Carrot Variety: बगीचे में उगाइए गाजर की रुधिरा वैरायटी… सेहत के लिए फायदेमंद, यहां से मंगाएं बीज

घर पर ताजी और पौष्टिक सब्जियां उगाना सेहत के लिए लाभकारी है. यदि आप अपने घर या बगीचे में गाजर उगाते हैं तो यह आपको स्वाद एवं पोषण दोनों का लाभ दे सकता है. हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि गाजर की सही और बेहतर किस्म का चयन करें, ताकि मेहनत का परिणाम और भी शानदार मिले.

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) सेहत के लिए फायदेमंद और स्वादिष्ट गाजर के बीज बेच रहा है. आप गाजर की इस खास किस्म को घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं. माय स्टोर के मुताबिक, यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई एक लोकप्रिय गाजर की किस्म है. इसमें कैरोटिनॉइड्स और फिनॉल्स जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाने जाते हैं.

NSC ने दी जानकारी

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने गाजर के इन बीजों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दी है. NSC ने बताया कि आप अपने बगीचे में NSC के पूसा रुधिरा किस्म के बीजों के साथ शुद्ध सेहतमंद मीठी एवं स्वादिष्ट लाल गाजर उगा सकते हैं. आप इसके 250 ग्राम बीज पैक को केवल 170 रुपये में ऑर्डर कर सकते हैं.

माय स्टोर पर यह NSC Carrot Pusa Rudhira नाम से उपलब्ध है. माय स्टोर के मुताबिक, गाजर का यह बीज पैक नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. आप इस बीज पैक को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस कर सकते हैं.

