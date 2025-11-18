scorecardresearch
 

मुर्गी पालन करते हैं तो भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना होगा बड़ा नुकसान

मुर्गी पालन में उचित देखभाल फायदेमंद साबित हो सकता है. वहीं, अगर आप लापरवाही करते हैं तो इससे भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कैसे मुर्गियों का ख्याल रखकर मुनाफा हासिल कर सकते हैं.

मुर्गी पालन में ये लापरवाही ना करें (Photo: AI-Generated)
मुर्गी पालन में ये लापरवाही ना करें (Photo: AI-Generated)

अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो आपको कई जरूरी जानकारी रखनी चाहिए. छोटी‑सी लापरवाही बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है. समय पर टीकाकरण और सही देखभाल न करने से मुर्गियों की सेहत और उत्पादन दोनों पर असर पड़ सकता है. पशुपालन और डेयरी विभाग ने मुर्गी पालन के लिए कई जानकारियां शेयर की हैं.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी
पशुपालन और डेयरी विभाग ने मुर्गियों के पालन के लिए कई जानकारियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. पशुपालन और डेयरी विभाग ने बताया है कि मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए टीकाकरण में लापरवाही ना करें. हर वैक्सीन का तय समय पर पालन करें. इससे रोग फैलने का खतरा भी कम होता है. यह चूजों के बढ़ने में भी मदद करता है. आप समय पर मुर्गियों का टीकाकरण करने से अपने फॉर्म को ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद बना सकते हैं.

ताजा आहार देना
पशुपालन और डेयरी विभाग ने बताया है कि मुर्गियों को हमेशा ताजा और पोष्टिक आहार देना चाहिए. पोल्ट्री को खिलाने के लिए दिए जाने वाले अनाज की गुणवत्ता सही रखनी चाहिए. गुणवत्ता खराब होने पर पक्षियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है.

साफ पानी का इस्तेमाल
साफ पानी मुर्गियों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है. पशुपालन और डेयरी विभाग ने बताया है कि पानी को समय-समय पर बदलना, बर्तनों की नियमित सफाई करना जलजनित बीमारियों को फैलने से बचाता है.

साफ पानी न केवल पक्षियों की पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, बल्कि उत्पादन क्षमता भी बढ़ाने में मदद करता है.

