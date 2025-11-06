Kisan Credit Card: पशुपालकों को भी मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड! जानिए कैसे और कहां करें अप्लाई

कई लोग मानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) केवल खेती करने वाले किसानों को लाभ देने के लिए है, लेकिन बता दें कि अगर आप पशुपालक हैं, तो यह सुविधा आपके लिए भी फायदेमंद हो सकती है. डिपार्टमेंट ऑफ ऐनिमल हज्बंड्री एंड डेयरीइंग ने बताया है कि आप अगर पशुपालन करते हैं तो आप भी इस सुविधा के हकदार हैं.

पशुपालक और डेयरी विभाग ने दी जानकारी

डिपार्टमेंट ऑफ ऐनिमल हज्बंड्री एंड डेयरीइंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि आप अगर गाय, भैंस बकरी या मुर्गी पालन करते हैं तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना आसान हो सकता है. आप इस सुविधा का आनंद उठाने के लिए नजदीकी बैंक शाखा में जा सकते हैं. आप केसीसी के लिए CSC केंद्र या PACS में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ ऐनिमल हज्बंड्री एंड डेयरीइंग ने बताया है कि आपको इसके लिए जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी. आपको आवेदन करने के लिए अपने साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पशुपालन की जानकारी रखनी होगी.

---- समाप्त ----