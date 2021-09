नेशनल लाइवस्टॉक मिशन का पोर्टल लॉन्च, पशुपालकों को मिलेंगी ये सुविधाएं

National Live Stock Mission Portal: भारत में किसानों के लिए खेती-बाड़ी के बाद आय का सबसे बड़ा स्रोत पशुपालन ही माना जाता है. सरकार भी लगातार विभिन्न परियोजनाओं की मदद से पशुपालकों की आय बढ़ाने पर काम कर रही है. इन प्रयासों का अब सकारात्मक असर भी दिखना शुरू हो गया है.

डेयरी लॉन्च और पशुपालन विभाग ने लॉन्च किया पोर्टल

केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत भी बकरी पालन और भेड़ पालन को बढ़ावा देकर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया जाता है. इस मिशन के तहत किसानों को सब्सिडी तो मिलती है, जरूरत पड़ने पर सस्ते दर पर कर्ज भी मुहैया कराई जाती है. ऐसे में इस योजना की पहुंच ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हो सके, इसके लिए पशुपालन विभाग ने नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के लिए एक पोर्टल भी लांच कर दिया है.

Shri @prupala, Hon’ble Minister of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, launched the #NationalLivestockMission portal – an online platform to bring effectiveness and transparency in implementing the mission.🐮💻



