scorecardresearch
 

Feedback

सितंबर में करनी है आलू की खेती तो बुवाई से पहले करें ये काम, बंपर होगी पैदावार

Potato Farming Preparation: सितंबर के महीने में सही समय पर आलू की बुवाई करने से फसल की अच्छी पैदावार होती है. जिससे किसानों को बेहतर मुनाफा भी मिलता है. आइए जानते हैं बंपर पैदावार के लिए आलू की बुवाई से पहले क्या करना चाहिए.

Advertisement
X
आलू की बुवाई से पहले बीज का उपचार जरूर करना चाहिए
आलू की बुवाई से पहले बीज का उपचार जरूर करना चाहिए

देश के कई हिस्सों में किसान सितंबर के महीने में आलू की अगेती किस्म की खेती करते हैं. जिससे कम समय में अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है. अगर किसान सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में आलू की बुवाई करते हैं, तो दीपावली से पहले नई फसल बाजार में पहुंच जाती है, जिसकी अच्छी कीमत मिलती है. इसलिए अधिकतर राज्यों में किसान बड़े पैमाने पर आलू की अगेती किस्म की खेती करते हैं.

हालांकि, आलू की खेती में किसानों को कुछ चुनौतियां का सामना भी करना पड़ता है. आलू की फसल में कई ऐसे रोग लगते हैं जो फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में किसानों के लिए जरूरी है कि फसल को रोग से बचाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें.

बुलाई के लिए कैसे तैयार करें आलू का बीज?
अच्छी पैदावार के लिए आलू की बुवाई से पहले बीज का उपचार जरूर करना चाहिए. बीज उपचार करने से फसल को रोगों से बचाया जा सकता है. साथ ही फसल तैयार करने में किसानों की लागत में कमी आएगी और उत्पादन ज्यादा मिलेगा. बीज उपचार के लिए आलू के बीजों को काटकर एक घोल में भिगोया जाता है, जिससे रोगों से बचाव होता है.

से

और भी
Sesame Cultivation: किसानों को गरीब से अमीर बना सकती है तिल की खेती, जानें बुवाई से लेकर कटाई का सही तरीका

Sesame Cultivation: किसानों को गरीब से अमीर बना सकती है तिल की खेती, जानें बुवाई से लेकर कटाई का सही तरीका
Cotton Import Duty: कॉटन की इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने से खुश हुआ अमेरिका, भारतीय किसानों में भारी गुस्सा

Cotton Import Duty: कॉटन की इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने से खुश हुआ अमेरिका, भारतीय किसानों में भारी गुस्सा
सेब बागवानों की मेहनत पर बारिश ने फेरा पानी, सड़कें बंद हुई, मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे फल

सेब बागवानों की मेहनत पर बारिश ने फेरा पानी, सड़कें बंद हुई, मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे फल
IIVR वाराणसी ने लोबिया और भिंडी की किस्मों का जारी किया लाइसेंस, किसानों को होगा बड़ा फायदा

IIVR वाराणसी ने लोबिया और भिंडी की किस्मों का जारी किया लाइसेंस, किसानों को होगा बड़ा फायदा
धान की होगी बंपर पैदावार, रोपाई के 1 महीने बाद जरूर डालें ये पोषक खाद

धान की होगी बंपर पैदावार, रोपाई के 1 महीने बाद जरूर डालें ये पोषक खाद

ये भी देखें

बीज उपचार करने का आसान तरीका
- बुवाई से करीब एक हफ्ता पहले आलू को काटकर दो टुकड़ों में बांट लें.
- अब एक बाल्टी या टब में 1 लीटर पानी में 2 ग्राम "मैंकोजेब 75 डब्ल्यूपी" दवा मिलाएं.
- कटे हुए आलू के टुकड़ों को इस घोल में करीब 15 मिनट तक रखें. फिर उन्हें छायादार जगह पर सुखा लें.
- इसके बाद खेत की तैयारी करके बुवाई कर दें.

Advertisement

 बुवाई का सही समय और अगेती फसल के फायदे 
आलू की अगेती किस्म की बुवाई 15 से 25 सितंबर के बीच करना उचित माना जाता है, जिससे फसल जल्दी तैयार होकर अच्छी कीमत मिल सके. अगेती फसल 60 से 90 दिनों में तैयार होती है और किसानों को बाजार में बेहतर दाम भी मिलते हैं.इसलिए किसान इसके बाद दूसरी फसल जैसे गेहूं, मटर, सरसों या जौ भी आसानी से उगा सकते हैं. 


 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement