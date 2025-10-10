scorecardresearch
 

किसान करें पपीते की खेती, यहां से मंगाएं 'Red Glow' किस्म के हाई क्वालिटी बीज

पपीते की खेती वैसे तो साल के 12 महीने की जा सकती है, लेकिन अक्टूबर महीना पपीते के लिए उपयुक्त माना जाता है. ऐसे में अगर आप भी पपीता उगाना चाहते हैं तो NSC (नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड) आपको उत्तम बीज खरीदने का मौका दे रहा है. आइए जानते हैं आप कहां से पपीते के बीज घर बैठे मंगा सकते हैं.

NSC से ऑनलाइन पपीते के Red Glow किस्म के बीज मंगा सकते हैं. (Photo: Unsplash)
पपीता पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है. इसका सेवन पाचन को बेहतर बनाने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में फायदेमंद माना जाता है. पपीते खाने के त्वचा संबंधी कई फायदे बताए जाते हैं. वैसे तो आप पपीते को 12 महीने उगा सकते हैं, लेकिन अक्टूबर का महीना इसकी खेती के लिए अच्छा माना जाता है. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) इसके उत्तम बीजों को बेच रहा  है, आप पपीता के बीजों को यहां से खरीद सकते हैं,

NSC ने सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी 
NSC ने पपीते के उत्तम बीजों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर शेयर की है. इस पोस्ट में पपीता 'Red Glow' किस्म के उत्तम बीज बोने और उच्च गुणवत्ता वाले मीठे पपीते उगाने के लिए कहा गया है. अगर आप भी पपीता बोना चाहते हैं और उत्तम क्वालिटी वाले बीजों की तलाश कर रहे हैं तो आप इन बीजों को ऑनलाइन मंगा सकते हैं. इस बीज को आप NSC के ऑनलाइन स्टोर से मंगा सकते हैं, आप 274 रुपये में 10 ग्राम का पैक ऑर्डर कर सकते हैं.

ऑर्डर करने से पहले ध्यान दें ये बातें
पपीते का बीज आर्डर करते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत पड़ है. माय स्टोर के अनुसार, यह प्रोडक्ट नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. इसका मतलब है कि आप इसे एक बार ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस भेज सकते हैं. इसकी अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए आप My Store की वेबसाइट पर जा सकते हैं.

