प्याज की खेती के लिए ढूंढ रहे हो बेस्ट किस्म? यहां से ऑर्डर करें Onion के सर्टिफाइड बीज

Onion Seeds: प्याज की मांग साल भर रहती है, ऐसे में अगर आप प्यार की खेती करने का प्लान बना रहे हैं तो यह आपको तगड़ा मुनाफा दिला सकता है. आइए जानते हैं प्याज की खेती के लिए आप अच्छी किस्म के बीज कहां से मंगा सकते हैं.

घर बैठे ऑनलाइन प्याज की AFDR किस्म मंगा सकते हैं (Photo: Unsplash)
प्याज की बुवाई के लिए अक्टूबर-नवंबर का मौसम बेहतर साबित हो सकता है. इस समय वातावरण में मिलने वाली नमी और तापमान का संतुलन प्याज को फायदा पहुंचा सकता है. प्याज की बुवाई के लिए अच्छी किस्म के बीज का चयन करना जरूरी है. ऐसे में आप प्याज की AFDR किस्म चुन सकते हैं और इसे घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं. आप इन प्याज के बीजों को नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) के स्टोर से मंगा सकते हैं.

NSC ने शेयर की जानकारी 
नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन प्याज के सर्टिफाइड बीजों की जानकारी दी है. इसमें बताया गया है कि AFDR एक गहरे लाल रंग की, गोल आकार वाली प्याज की किस्म है. इसमें मध्यम तीखापन और गुड कीपिंग क्वालिटी होती है. आप इसके 1kg बीजों को NSC स्टोर से 2500 रुपये में मंगा सकते हैं.

यहां जानें प्याज की बुवाई का तरीका और सही समय

ऑर्डर से पहले जान लें ये बातें
इस प्रोडक्ट का नाम माय स्टोर के मुताबिक, NSC ONION-AFDR है. आप इसे मंगाने के लिए माय स्टोर की वेबसाइट पर जा सकते हैं. यह ऑर्डर करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि यह प्रोडक्ट नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. आप इनको  ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही आप इन बीजों को वापस कर सकते हैं.

अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें.

