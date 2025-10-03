अक्टूबर में इन सब्जियों की खेती करें किसान, कम समय में होगी बढ़िया कमाई

अक्टूबर के महीने में ऐसी सब्जियां उगाना फायदे का सौदा हो सकती हैं, जो जल्दी ग्रो होने के लिए जानी जाती हैं. सर्दियों में इन सब्जियों की बाजार में डिमांड भी बनी रहती है. किसानों को खेती करने के लिए ऐसी सब्जी का चयन करना बेहतर होता है, जिसे लोग भी खरीदना पसंद करते हैं और कम समय में मुनाफा भी देती हैं. आइए जानते हैं अक्टूबर में किन सब्जियों की खेती करें जो 60 से 100 दिन में तैयार हो सकती हैं.
अक्टूबर में इन सब्जियों को उगाना फायदे का सौदा!
गाजर
गाजर ठंड के मौसम की सबसे पसंदीदा सब्जियों में से एक है. इसे सब्जी, सलाद, जूस, हलवे और कई फूड आइटम्स में इस्तेमाल किया जाता है. गाजर को बोने के लिए कतारबद्ध तरीके से बीजों की रोपाई कर सकते हैं. गाजर की फसल 3 महीने में तैयार हो सकती है.
मूली
मूली और गाजर की खेती में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों जमीन के अंदर तैयार होने के लिए जानी जाती हैं. मूली का इस्तेमाल सलाद, पराठा और सब्जी के रूप में किया जाता है. ये पाचन के लिए भी फायदेमंद होती है. अक्टूबर में इसकी खेती करने पर आप दिसंबर तक इससे फायदा कमा सकते हैं.
चुकंदर
चुकंदर को हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. इसे बीज से आसानी से उगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उचित देखभाल की भी जरूरत होती है. सही देखभाल करने पर यह आपको 3 महीने में फायदा दे सकता है.
पालक
पालक को आयरन का बेहतरीन सोर्स और सबसे जल्दी तैयार होने वाला साग भी माना जाता है. क्यारियों में पालक लगाकर और नमी को बनाए रखकर इसकी केवल 40 दिन में कटाई शुरू की जा सकती है. इसे 2–3 बार काटा जा सकता है.
गोभी
सर्दियों में गोभी की मांग बनी होती है, इसकी खेती करना लाभदायक हो सकता है. अक्टूबर की शुरुआत में इसे उगाकर फसल को करीब 90 दिन में तैयार कर सकते हैं.