सर्दी आने से पहले घर में उगाएं सरसों का साग, 30 दिन में होगा तैयार! ये है आसान विधि

अक्टूबर का महीना सरसों का साग उगाने के लिए बेहतर माना जाता है. आप कुछ आसान टिप्स फॉलो करके सरसों का साग घर पर ही उगा सकते हैं. यह करीब 25 से 30 दिन के भीतर तैयार हो जाता है. आइए जानते हैं घऱ में सरसों का साग उगाने का तरीका.

अक्टूबर से फरवरी के बीच का समय सरसों का साग उगाने के लिए बेहतर माना जाता है. (Photo: Unsplash)
सरसों का साग उगाने के लिए अक्टूबर से फरवरी तक का समय उचित माना जाता है. यह सर्दी के समय तेजी से ग्रो करता है. गर्मी के मौसम में सरसों की पत्तियां पीली पड़ सकती हैंं. इसलिए इसे गर्मी में उगाना मुश्किल माना जाता है. आइए जानते हैं घर पर गमले में आसानी से कैसे उगा सकते हैं सरसों का साग. 

घर पर गमले में उगाने का तरीका
गमले में सरसों का साग उगाने के लिए आप 8 से 10 इंच की गहराई का गमला चुन सकते हैं. इसके लिए चौड़े गमले का प्रयोग करना फायदेमंद हो सकता है क्योंकि यह पौधों के बीच दूरी बनाने में मदद करेगा.

 मिट्टी को ऐसे करें तैयार
•    सरसों का साग लगभग हर मिट्टी में उग सकता है, लेकिन इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है.
•    सबसे पहले मिट्टी को अच्छी तरह साफ करना चाहिए.
•    इसमें वर्मीकंपोस्ट मिलाएं, जिससे पौधों को शुरुआती पोषण मिल सके.
•    थोड़े गैप पर गमलों की लाइन बनाएं, ताकि पौधे फैल सकें.
•    अब इन लाइनों में सरसों के बीज बो दें. ध्यान रहे बहुत गहराई तक न दबाएं.
•    बुआई के बाद ऊपर से हल्का पानी छिड़कें, ताकि बीज नम रहें और जल्दी अंकुरित हो सकें.

रोजाना हल्की सिंचाई करना इनके लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन गमले में पानी जमा नहीं होने देना है. सरसों के पौधों को 4-5 घंटे की सीधी धूप देना उनके उचित विकास के लिए जरूरी है. अगर सर्दी ज्यादा हो तो गमले को ऐसी जगह पर रखना चाहिए, जहां इसे हल्की धूप और पर्याप्त हवा मिल सके.

