Flower Seeds: घर की खूबसूरती में चार-चांद लगाएंगे ये सफेद फूल, ऑनलाइन मंगाएं सस्ते बीज

Beautiful White Flower Seeds: सुंदर फूल न केवल वातावरण को खास बना सकते हैं, बल्कि आपके घर को आकर्षक बना कर सकारात्मक ऊर्जा देने में भी मदद कर सकते हैं. अगर आप अपने घर में खूबसूरत आकर्षक फूल लगाने का विचार कर रहे हैं तो आप नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) से सफेद फूल के बीज मंगाकर आसानी से इन्हें उगा सकते हैं.

घर पर खूबसूरत सफेद फूल उगाइए (Photo: Pixabay)
घर पर सुंदर फूल उगाकर रौनक बढ़ा सकते हैं. अगर आप गमले, बालकनी या टैरेस गार्डन में मनमोहक फूल लगाने का विचार कर रहे हैं, तो सफेद आकर्षक फूल एक बेहतरीन विकल्प बन सकते हैं. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) सफेद फूलों के बीज ऑनलाइन बेच रहा रहा है. आप इन्हें घर बैठे आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं और अपने गार्डन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी
खूबसूरत सफेद फूल के बीजों की जानकारी नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है. NSC ने बताया है कि आप अपने बालकनी या बगीचे में खूबसूरत Chrysanthemum Paludosum सफेद फूल उगा सकते हैं. आप इसके 3 ग्राम बीज का पैक केवल ₹38/- में एनएससी के ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं.

जानें खासियत
माय स्टोर के मुताबिक, ये बेहेद खूबसूरत सजावटी फूलदार पौधा है, जो वार्षिक और बहुवर्षीय दोनों रूपों में उगाया जा सकता है. इसके फूलों में सफेद पंखुड़ियां और बीच में चमकदार पीला केंद्र होता है, जो आपके बगीचे आकर्षित बनाने में मदद कर सकता है. ये प्यारे फूल धूप पड़ते ही खिल उठते हैं, इसलिए यह धूप वाली जगहों के लिए बिल्कुल परफेक्ट माने जा सकते हैं. आप इन्हें घर पर कंटेनर, गमले, टैरेस गार्डन, बालकनी, होम गार्डन में उगा सकते हैं. 

ध्यान दें ये बातें
माय स्टोर पर इस खूबसूरत फूल के बीज NSC Chrysanthemum Paludosum White Flower Seed नाम से उपलब्ध है. माय स्टोर के अनुसार, यह बीज पैक नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. आप इन बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस भेज सकते हैं.

ऑर्डर करने या अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.

---- समाप्त ----
