Cauliflower Farming: NSC स्टोर से मंगाइए गोभी के हाई-क्वालिटी 'मेघना' बीज, घर बैठे करें ऑर्डर

अगर आप गोभी की उत्तम किस्म के बीज बोना चाहते हैं लेकिन परेशान हैं कि आप अच्छी क्वालिटी के बीज कहां से प्राप्त कर सकते हैं तो NSC आपको एक अच्छा अवसर दे रहा है. आप गोभी की 'मेघना' किस्म के बीज घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. आप इन गोभी के बीजों को नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) के स्टोर से मंगा सकते हैं.

NSC ने सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गोभी के 'मेघना' किस्म के बीजों की जानकारी दी है. NSC ने बताया है कि गोभी की 'मेघना' किस्म के F1-हाइब्रिड बीज आप बो सकते हैं और उत्तम किस्म की गोभी की भरपूर फसल का लाभ उठा सकते हैं. आप NSC स्टोर से इसके 10 ग्राम बीज को मात्र 696 रुपये में घर बैठे मंगा सकते हैं.

माय स्टोर के मुताबिक, इस बीज का नाम Cauliflower F1 (Hybrid) है. इस हाई-क्वालिटी वेजिटेबल सीड्स को मंगाने के लिए आप माय स्टोर की वेबसाइट पर जा सकते हैं, लेकिन आपको यह ऑर्डर करते वक्त खास ध्यान रखना है क्योंकि यह प्रोडक्ट नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. इसका मतलब है कि आप इन बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही आप इन बीजों को वापस कर सकते हैं.

अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें.

