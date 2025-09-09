सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी! बीज खरीदने पर मिलेगी 75% सब्सिडी

किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इसी दिशा में बिहार सरकार ने किसानों के लिए सब्जी विकास योजना (Sabji Vikas Yojana) की शुरुआत की है. जिसके तहत किसानों को उन्नत किस्म के सब्जी के बीज खरीदने पर 75% तक सब्सिडी मिलेगी. इससे खेती की लागत में कमी आएगी और किसानों की बचत बढ़ेगी.

किन सब्जियों के बीजों पर मिलेगी सब्सिडी?

सब्जी विकास योजना के तहत कई तरह की सब्जियों पर सब्सिडी दी जाएगी. इसमें ब्रोकली, कलर कैप्सीकम, टमाटर, फूलगोभी, पत्तागोभी, मटर, गाजर, चुकंदर, बैंगन, कद्दू, करेला, भिंडी शामिल हैं. इसके अलावा खरबूजा और तरबूज के बीज खरीदने पर भी किसानों को 75 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी.

इन किसानों को मिलेगा लाभ

सब्जियों के बीज पर सब्सिडी के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है. जिसके मुताबिक, इस योजना का लाभ रैयत और गैर रैयत दोनों प्रकार के किसानों को दिया जाएगा. वहीं, लाभार्थी किसान को अधिकतम 2.50 एकड़ और न्यूनतम 0.25 एकड़ में खेती के लिए ही लाभ दिया जाएगा.

ऑनलाइन करें आवेदन

डॉ. अमृता कुमारी, जिला उद्यान पदाधिकारी के मुताबिक, सब्जी खेती को बढ़ावा देने के लिए 'सब्जी विकास योजना' के तहत किसानों को 75 फीसदी सब्सिडी के साथ सब्जी बीज उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन लेने शुरू कर दिए गए हैं. इस योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं.

सब्जी के बीजों पर सब्सि़डी का लाभ कैसे लें?

जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए "सब्जी विकास योजना" कॉलम में जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. बता दें कि रजिस्टर्ड किसान ही सब्सिडी के लिए आवेदन कर पाएंगे. सब्जियों के बीज बिहार राज्य बीज निगम, पटना के जरिए उपलब्ध कराए जाएंगे.

---- समाप्त ----