शकरकंद की खेती से तगड़ा मुनाफा कमाएं किसान, यहां से खरीदें बेस्ट किस्म की बेलें

Sweet Potato: नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC), शकरकंद का उत्पादन करने के लिए बेलें बेच रहा है. अगर आप भी शकरकंद उगाना चाहते हैं तो आप इन बेलों को घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं. आइए जानते हैं आप इसे कहां से ऑर्डर कर सकते हैं.

घर बैठे शकरकंद की बेले ऑर्डर करें (Photo: Unsplash)
शकरकंद एक मीठी जड़ वाली फसल है. शकरकंद की मांग बाजार में बनी रहती है, यही कारण है कि किसानों के लिए शकरकंद की खेती करना फायदेमंद हो सकता है. अगर आप भी शकरकंद की ज्यादा पैदावार के लिए उसकी बेल की बेस्ट क्वालिटी खोज रहे हैं तो NSC द्वारा बेची जा रही इन बेलों का चयन आप कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसे कहां से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं?

NSC ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी
नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी शेयर की है. NSC ने बताया है कि बेहतरीन स्वाद वाली शकरकंद का भरपूर उत्पादन पाने के लिए शकरकंद "भू सोना" की बेलें लगा सकते हैं. इसकी 100 बेलें आपको ऑनलाइन स्टोर पर 900 रुपये में मिल जाएंगी.

आप इन बेलों को ऑनलाइन माय स्टोर पर जाकर मंगा सकते हैं.

ऑर्डर से पहले जान लीजिए ये बातें
इस प्रोडक्ट का नाम माय स्टोर के मुताबिक, NSC Sweet potato है. आप इसे मंगाने के लिए माय स्टोर की वेबसाइट पर जा सकते हैं. यह ऑर्डर करते वक्त आपको कुछ चीजें जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी. बता दें यह प्रोडक्ट नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. यानी कि आप इसे  ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर पाएंगे और ना ये वापस हो सकेगा.

अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें.

