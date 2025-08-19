scorecardresearch
 

Feedback

टमाटर 80 तो शिमला मिर्च 120 रुपए किलो... बरसात में सब्जियों की कीमत में आया जबरदस्त उछाल

भिंडी से लेकर तमाम दूसरी सब्जियां भी महंगी हैं और हरी सब्जी बमुश्किल ही 80 या 70 रुपये किलो से कम के भाव पर मिल पाए. गाजर भी आम लोगों के पहुंच से बाहर है. वहीं, शिमला मिर्च तो आंसू निकाल रही है, उसके भाव 120 रुपए किलो हैं.

Advertisement
X
Soaring vegetable prices in monsoon
Soaring vegetable prices in monsoon

बरसात के मौसम में सब्जियों की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है. सब्जियां महंगी होने से रसोई के बजट और खाने के स्वाद पर भी असर पड़ा है. झारखंड की राजधानी रांची की सब्जी मंडी में टमाटर 80 रुपए तो फूलगोभी और बींस 100 रुपए प्रति किलो के भाव पर है.

भिंडी से लेकर तमाम दूसरी सब्जियां भी महंगी हैं और हरी सब्जी बमुश्किल ही 80 या 70 रुपये किलो से कम के भाव पर मिल पाए. गाजर भी आम लोगों के पहुंच से बाहर है. वहीं, शिमला मिर्च तो आंसू निकाल रही है, उसके भाव 120 रुपए किलो हैं.

दुकानदारों का कहना है कि सुबह से वो दुकान सजाकर बैठे हैं लेकिन ग्राहक नदारद हैं. सब्जी बेशक महंगी है लेकिन दुकानदारों का कहना है कि इसमें उनका कोई कुसूर नहीं, उन्हें भी सब्जी महंगे दाम पर मिल रही है. दुकानदारों का कहना है कि उन्हें पता चला कि किसानों को लगातार बीते 3 महीनों से हो रहे बारिश के कारण नुकसान हुआ है. लिहाजा सामान कम है और डिमांड ज्यादा.

से

और भी
बिहार में सब्जी की खेती को मिलेगी नई उड़ान, आलान विधि अपनाने पर किसानों को मिलेगा अनुदान

बिहार में सब्जी की खेती को मिलेगी नई उड़ान, आलान विधि अपनाने पर किसानों को मिलेगा अनुदान
Organic Meat: क्या है ऑर्गेनिक मीट, वर्ल्ड मीट मार्केट में क्यों हो रही चर्चा, कैसे होता है तैयार 

Organic Meat: क्या है ऑर्गेनिक मीट, वर्ल्ड मीट मार्केट में क्यों हो रही चर्चा, कैसे होता है तैयार 
खेतों की सिंचाई के लिए सरकार देगी सब्सिडी, जानिए सरकारी लाभ उठाने का तरीका

खेतों की सिंचाई के लिए सरकार देगी सब्सिडी, जानिए सरकारी लाभ उठाने का तरीका
Dairy Business Ideas: डेयरी फार्मिंग के लिए देसी या विदेशी कौन सी नस्ल है बेहतर, जानें इसके पीछे का गणित 

Dairy Business Ideas: डेयरी फार्मिंग के लिए देसी या विदेशी कौन सी नस्ल है बेहतर, जानें इसके पीछे का गणित 
Paddy Acreage: पश्चिम बंगाल में टारगेट के 98 प्रतिशत तक पहुंचा धान का रकबा, पिछले साल के बंपर उत्पादन का टूटेगा रिकॉर्ड?

Paddy Acreage: पश्चिम बंगाल में टारगेट के 98 प्रतिशत तक पहुंचा धान का रकबा, पिछले साल के बंपर उत्पादन का टूटेगा रिकॉर्ड?

जिसकी पूर्ति वो नहीं कर पा रहे हैं.सब्जियां खेतो में ही खराब हो गई हैं, जिसकी वजह से दाम आसमान छू रहे हैं. इधर ग्राहकों की कमी की ये भी वजह मानी जा रही है कि हरी सब्जियों की खरीदारी वो जरूरत के मुताबिक करते हैं और सप्लीमेंट्री सब्जी यानी चना, सोयाबीन वगैरह पर निर्भरता बढ़ रही है. वहीं, दुकानदारों को अगले 2 महीनों तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement