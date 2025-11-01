Red Capsicum Seed: घर पर उगाएं लाल शिमला मिर्च, सिर्फ ₹70 में यहां से मंगाएं प्रीमियम बीज

प्रीमियम लाल शिमला मिर्च को घर पर उगाया फायदेमंद हो सकता है. रेड बेल पेपर नाम से जानी जाने वाली यह नैचुरली मीठी मिर्चें किसी भी किचन के लिए स्वादिष्ट और हेल्दी चॉइस बन सकती है. आप इसके बीज के पैक को घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और अपने गार्डन में लगा सकते हैं.

NSC ने दी जानकारी

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लाल शिमला मिर्च की जानकारी दी है. इस पोस्ट में बताया गया है कि आप अपने गार्डन में हाई क्वालिटी रेड कैप्सिकम (लाल शिमला मिर्च) NSC के बेस्ट क्वालिटी बीजों के साथ उगा सकते हैं. इन्हें आप NSC के ऑनलाइन स्टोर से मंगा सकते हैं और क्वालिटी और ताजगी आपके गार्डन से सीधे किचन तक ला सकते हैं. मात्र ₹70/- में आप 1 ग्राम बीज पैक प्राप्त कर सकते हैं.

ऑर्डर करने से पहले ये जान लीजिए

माय स्टोर पर यह बीज Red Capsicum Seed नाम से उपलब्ध है. इस हाई क्वालिटी रेड कैप्सिकम (लाल शिमला मिर्च) के सीड्स को मंगाने के लिए आप माय स्टोर की वेबसाइट पर जा सकते हैं, और इसे घर बैठे मंगा सकते हैं. आपको यह बीज पैक को ऑर्डर करने से पहले कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ सकती है.

बता दें माय स्टोर के मुताबिक यह प्रोडक्ट नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. इसका मतलब आप इस बीज पैक को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस कर सकते हैं.

