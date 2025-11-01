scorecardresearch
 

Feedback

Red Capsicum Seed: घर पर उगाएं लाल शिमला मिर्च, सिर्फ ₹70 में यहां से मंगाएं प्रीमियम बीज

Red Capsicum Seed: अगर आप भी घर में लाल शिमला मिर्च उगाना चाहते हैं और इसके लिए अच्छी क्वालिटी के बीज की तलाश कर रहे हैं तो आप नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऑनलाइन स्टोर से इन्हें घर बैठे मंगा सकते हैं.

Advertisement
X
घर पर लाल शिमला मिर्च उगाने के फायदे मिल सकते हैं (Photo: Unsplash)
घर पर लाल शिमला मिर्च उगाने के फायदे मिल सकते हैं (Photo: Unsplash)

प्रीमियम लाल शिमला मिर्च को घर पर उगाया फायदेमंद हो सकता है.  रेड बेल पेपर नाम से जानी जाने वाली यह नैचुरली मीठी मिर्चें किसी भी किचन के लिए स्वादिष्ट और हेल्दी चॉइस बन सकती है. आप इसके बीज के पैक को घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और अपने गार्डन में लगा सकते हैं.

NSC ने दी जानकारी
नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लाल शिमला मिर्च की जानकारी दी है. इस पोस्ट में बताया गया है कि आप अपने गार्डन में हाई क्वालिटी रेड कैप्सिकम (लाल शिमला मिर्च) NSC के बेस्ट क्वालिटी बीजों के साथ उगा सकते हैं. इन्हें आप NSC के ऑनलाइन स्टोर से मंगा सकते हैं और क्वालिटी और ताजगी आपके गार्डन से सीधे किचन तक ला सकते हैं. मात्र ₹70/- में आप 1 ग्राम बीज पैक प्राप्त कर सकते हैं.

ऑर्डर करने से पहले ये जान लीजिए
माय स्टोर पर यह बीज Red Capsicum Seed नाम से उपलब्ध है. इस हाई क्वालिटी रेड कैप्सिकम (लाल शिमला मिर्च) के सीड्स को मंगाने के लिए आप माय स्टोर की वेबसाइट पर जा सकते हैं,  और इसे घर बैठे मंगा सकते हैं. आपको यह बीज पैक को ऑर्डर करने से पहले कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ सकती है.

Advertisement

बता दें माय स्टोर के मुताबिक यह प्रोडक्ट नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. इसका मतलब आप इस बीज पैक को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस कर सकते हैं.

से

और भी
बेमौसम बारिश से कपास और सोयाबीन की फसल बर्बाद, हिंगोली के किसान फिर संकट में

बेमौसम बारिश से कपास और सोयाबीन की फसल बर्बाद, हिंगोली के किसान फिर संकट में
साइक्‍लोन 'मोंथा' लाया कपास किसानों के जीवन में तूफान, सीजन की शुरुआत में ही हालात खराब 

साइक्‍लोन 'मोंथा' लाया कपास किसानों के जीवन में तूफान, सीजन की शुरुआत में ही हालात खराब 
Success Story: परंपरागत खेती छोड़ बनाई नई राह, अब हर साल मछली पालन से 60 लाख कमाते हैं किसान सुशील

Success Story: परंपरागत खेती छोड़ बनाई नई राह, अब हर साल मछली पालन से 60 लाख कमाते हैं किसान सुशील
UP में आम की क्वालिटी और उत्पादन में होगा बड़ा सुधार, योगी सरकार शुरू करने जा रही पायलट प्रोजेक्ट

UP में आम की क्वालिटी और उत्पादन में होगा बड़ा सुधार, योगी सरकार शुरू करने जा रही पायलट प्रोजेक्ट
Weather Updates: दिल्‍ली में खराब AQI के बीच कैसा रहेगा मौसम, वेस्‍टर्न डिस्‍टर्बेंस से पहाड़ों पर होगी बर्फबारी 

Weather Updates: दिल्‍ली में खराब AQI के बीच कैसा रहेगा मौसम, वेस्‍टर्न डिस्‍टर्बेंस से पहाड़ों पर होगी बर्फबारी 

अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement