अब घर में उगाएं सेहत के लिए बेस्ट हाइब्रिड किस्म की लाल पत्तागोभी, यहां से मंगाएं बीज

अगर आप घर पर पत्तागोभी उगाने का प्लान कर रहे हैं तो एक स्मार्ट और हेल्दी ऑप्शन का चयन करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. घर पर लाल पत्तागोभी को आसानी से उगा सकते हैं. बता दें, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) लाल पत्तागोभी के बीज बेच रहा है. इन बीजों को आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और घर पर ही इस पौष्टिक सब्जी का मजा ले सकते हैं.

और पढ़ें

किस्म की खासियत

माय स्टोर के मुताबिक, यह हाइब्रिड किस्म ICAR (इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च) द्वारा विकसित की गई है इसमें एंथोसायनिन की भरपूर मात्रा होती है, जो इसे पौष्टिक और हेल्दी बनाती है. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर यह किस्म आपको कई हेल्थ बेनिफिट्स दे सकती है.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

NSC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर इस खास किस्म के बीज की जानकारी शेयर की है. एनएससी ने बताया है कि पत्तागोभी की PRCH- 1 किस्म एंथोसायनिन से भरपूर और अत्यधिक पौष्टिक है. आप इसे अपने बगीचे में उगाने के लिए एनएससी स्टोर से मंगा सकते हैं. आपको इसके 1 ग्राम बीज के लिए केवल 50 रुपये मिलेंगे.

यह बीज मायस्टोर पर NSC Cabbage Pusa Red Cabbage Hybrid-1 नाम से उपलब्ध है. बता दें, यह बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. यानी एक बार ऑर्डर करने के बाद आप इसे न तो कैंसल कर सकते हैं और न ही वापस कर सकते हैं. इसलिए खरीदने से पहले इस बीज की सभी डिटेल्स को ध्यान से जरुर पढ़ लें.

Advertisement

अधिक जानकारी या आर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें

---- समाप्त ----