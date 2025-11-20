scorecardresearch
 

Feedback

PMFBY: किसानों को बड़ी सौगात! जंगली जानवर करेंगे फसल का नुकसान तो सरकार देगी मुआवजा

किसान लंबे समय से जंगली जानवरों के हमलों और जलभराव जैसी समस्याओं से नुकसान झेलते रहे हैं. अब तक ऐसे नुकसान फसल बीमा योजनाओं में शामिल नहीं होते थे, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों को मदद मिल सकेगी.

Advertisement
X
फसल नुकसान होने पर सरकार देगी किसानों को मदद (Photo: ITG)
फसल नुकसान होने पर सरकार देगी किसानों को मदद (Photo: ITG)

देशभर के किसान लंबे समय से हाथी, जंगली सूअर, नीलगाय, हिरण और बंदरों जैसे कई जंगली जानवरों के हमलों से फसलों को होने वाले नुकसान से जूझ रहे हैं. यह समस्या विशेष रूप से उन किसानों में अधिक गंभीर बन जाती है जो वन क्षेत्रों, वन गलियारों और पहाड़ी इलाकों के आसपास बसे हुए हैं. अब तक इस तरह के नुकसान फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते थे, जिसके कारण किसानों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी.

इसी तरह, तटीय और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में धान की खेती करने वाले किसान बारिश और नदी-नालों के उफान से होने वाले जलभराव के कारण भारी नुकसान का सामना करते रहे हैं. इसके समाधान के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसकी मदद से अब स्थानीय स्तर पर फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत समय से लाभ मिल सकेगा. 

72 घंटों में देनी होगी जानकारी
संशोधित प्रावधानों के अनुसार, जंगली जानवरों से होने वाले फसल नुकसान को स्थानीयकृत जोखिम श्रेणी के पांचवें ‘ऐड-ऑन कवर’ के रूप में मान्यता दी गई है. राज्य सरकारें जंगली जानवरों की सूची अधिसूचित करेंगी तथा ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों/बीमा इकाइयों की पहचान करेंगी. बता दें, किसान को फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर फसल बीमा ऐप पर जियो-टैग्ड फोटो के साथ दर्ज करनी होगी.

से

और भी
Stubble Burning: पंजाब में पराली जलाने के मामले में 77 फीसद की गिरावट, सुधार की उम्मीद

Stubble Burning: पंजाब में पराली जलाने के मामले में 77 फीसद की गिरावट, सुधार की उम्मीद
दिवंगत कृषि वैज्ञानिक को 'भारत रत्‍न' देने की मांग, किसानों की PM Modi से अपील, जानें क्‍या है योगदान

दिवंगत कृषि वैज्ञानिक को 'भारत रत्‍न' देने की मांग, किसानों की PM Modi से अपील, जानें क्‍या है योगदान
बिहार के 73 लाख किसानों के खातों में आए PM Kisan के 2-2 हजार, एक्‍स्‍ट्रा 3 हजार के वादे पर आया बयान

बिहार के 73 लाख किसानों के खातों में आए PM Kisan के 2-2 हजार, एक्‍स्‍ट्रा 3 हजार के वादे पर आया बयान
Paddy Procurement: पंजाब में इस हफ्ते धान खरीद होगी बंद, किसानों को हुआ 10,000 करोड़ का नुकसान

Paddy Procurement: पंजाब में इस हफ्ते धान खरीद होगी बंद, किसानों को हुआ 10,000 करोड़ का नुकसान
Roj Ek Recipe: स्वाद का जादू, चाय के साथ बनाएं ये मीठे कुरकुरे बिस्किट

Roj Ek Recipe: स्वाद का जादू, चाय के साथ बनाएं ये मीठे कुरकुरे बिस्किट
Advertisement

इन राज्यों को मिलेगा फायदा
इस प्रावधान से सबसे ज्यादा फायदा उन राज्यों को मिल सकेगा जो लंबे समय से जंगली जानवरों की वजह से फसल नुकसान झेलते आ रहे हैं. इनमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड सहित हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के किसानों शामिल हैं.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के आधिकारिक अकाउंट से इसकी जानकारी दी गई है. इसमें बताया गया है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जंगली जानवरों द्वारा फसल हानि एवं धान की फसल पर जल भराव पर आधारित PMFBY की विशेष रिपोर्ट को स्वीकृति दी है.

यह रिपोर्ट किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करती है, इसके तहत अब इन दोनों जोखिमों को स्थानीयकृत आपदा (Localised Calamity) के रूप में शामिल करने का रास्ता खुल गया है. रिपोर्ट में इन जोखिमों के आकलन के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और कार्यप्रणाली भी सुझाई गई है.

सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक, रबी 2025-26 के लिए PMFBY में पंजीकरण जरूर कराएं. पंजीकरण की तारीख 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक है. आप अधिक जानकारी के लिए https://pmfby.gov.in पर जा सकते हैं  या 14447 पर कॉल कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement