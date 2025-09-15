समय से पहले आ सकती है PM किसान की 21वीं किस्त, जल्द निपटा लें ये जरूरी काम

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना किसानों के लिए सबसे बड़ी और लोकप्रिय योजनाओं में से एक है. इस योजना के तहत देशभर के पात्र किसानों को हर साल ₹6000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसे तीन किस्तों में उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाता है. अब किसानों की नजर योजना की 21वीं किस्त पर टिकी हुई है.

पिछली किस्त में देरी हुई थी, लेकिन इस बार चर्चा है कि सरकार समय से पहले किसानों के खाते में पैसा भेज सकती है. अगर ऐसा होता है तो त्योहारों के मौसम में किसानों को बड़ी राहत मिलेगी. हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि किसान अपने दस्तावेज और e-KYC समय पर पूरा कर लें, ताकि भुगतान में कोई रुकावट न आए.

उम्मीद की जा रही है कि 21वीं किस्त अक्टूबर 2025 में दी जा सकती है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि दिवाली के समय इस किस्त को किसानों के लिए गिफ्ट की तरह जारी किया जा सकता है लेकिन अभी तक सरकार ने इसका कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.बता दें कि हर साल सम्मान निधि की 3 किस्तें 4-4 महीने के अंतराल में जारी की जाती हैं.

इस साल 19वीं किस्त फरवरी में आई थी, 20वीं किस्त जून में जारी होनी थी जबकि ये अगस्त महीने में जारी की गई. 4 महीने के अंतराल के हिसाब से 21वीं किस्त अक्तूबर में आनी चाहिए. जबकि 20वीं किस्त के 4 महीने बाद का समय दिसंबर तय होता है. हालांकि उम्मीद है कि अक्तूबर में 21वीं किस्त जारी हो जाए.

Advertisement

इन किसानों को नहीं मिलेगी सम्मान निधि की 21वीं किस्त

जो किसान इस योजना से जुड़े हैं और उन्होंने अभी तक e-KYC नहीं करवाई है, उन किसानों को 21वीं किस्त नहीं मिलेगी. इस योजना से जुड़े किसानों को e-KYC कराना जरूरी है.

पात्र किसानों का खाता अगर आधार से नहीं जुड़ा है, तो भी 21वीं का भुगतान संभव नहीं होगा. 21वीं किस्त पाने के लिए आधार से खाता लिंक होना जरूरी है.

आवेदन या e-KYC के दौरान दस्तावेजों में कोई गलती हो गई हो तो भी पीएम सम्मान निधि की 21वीं किस्त खाते में नहीं आएगी.

जल्द निपटा लें ये काम

अपने नजदीकी बैंक या CSC केंद्र से e-KYC कराएं.

बैंक खाता और आधार कार्ड को आपस में लिंक कराएं.

दस्तावेजों की सत्यता जांचें — जैसे कि पता प्रमाण (बिजली/पानी/टेलीफोन बिल), बैंक पासबुक आदि.

---- समाप्त ----