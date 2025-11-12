scorecardresearch
 

Feedback

Govt Scheme: मशरूम की खेती पर सब्सिडी दे रही है बिहार सरकार, यहां आवेदन करें किसान

Subsidy Scheme: अगर आप खेती से अतिरिक्त आमदनी चाहते हैं, तो मशरूम को उगाकर मुनाफा कमा सकते हैं. बिहार सरकार किसानों को मशरूम उत्पादन के लिए सब्सिडी दे रही है. इस योजना का मकसद मशरूम की खेती को बढ़ावा देना और किसानों की आय में इजाफा करना बताया गया है. आइए जानते हैं इस योजना की मदद से क्या लाभ मिल सकते हैं.

Advertisement
X
मशरूम की खेती में सरकार किसानों को मदद कर रही है (Photo: Unsplash)
मशरूम की खेती में सरकार किसानों को मदद कर रही है (Photo: Unsplash)

बिहार सरकार किसानों को मशरूम की खेती के लिए प्रेरित करने और आय बढ़ाने में मदद कर रही है. मशरूम किट एवं मशरूम हट योजना के जरिए सरकार किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने जा रही है. इसके तहत किसानों को मशरूम किट पर सब्सिडी दी जाएगी. यह योजना ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर लागू की जाएगी, यानी जो किसान जल्दी आवेदन करेंगे, उन्हें इसका लाभ पहले मिल सकेगा. 

पैडी/ओयेस्टर मशरूम किट 
इसमें इच्छुक किसानों को पैडी/ओयेस्टर मशरूम किट दिए जाएंगे. पैडी/ओयेस्टर मशरूम किट के लिए इकाई लागत 75 रूपये प्रति किट बताई गई है, जिस पर किसानों को 90% सब्सिडी अर्थात् प्रति किट 67.50 रुपये की सब्सिडी मिल सकेगी. इसकी मदद से किसानों को न्यूनतम 25 किट एवं अधिकतम 100 किट का लाभ मिल सकेगा.

बटन मशरूम किट
इसके तहत किसानों को बटन मशरूम किट दी जाएगी. बटन मशरूम किट के लिए इकाई लागत 90 रुपये प्रति किट है, जिस पर किसानों को 90% सब्सिडी दी जाएगी. इसमें किसानों को न्यूनतम 25 किट एवं अधिकतम 100 किट का लाभ मिल सकेगा.

से

और भी
पंजाब में CCI का कपास किसान ऐप 'फेल'! किसान रजिस्ट्रेशन से बच रहे – MSP पर खरीद न के बराबर

पंजाब में CCI का कपास किसान ऐप 'फेल'! किसान रजिस्ट्रेशन से बच रहे – MSP पर खरीद न के बराबर
UP News: यूपी में खाद के संकट पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दिया बड़ा बयान, जानें क्या बोले

UP News: यूपी में खाद के संकट पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दिया बड़ा बयान, जानें क्या बोले
Cotton Import: इधर MSP पर शुरू हुई खरीद, उधर कपास किसानों के लिए आई बुरी खबर 

Cotton Import: इधर MSP पर शुरू हुई खरीद, उधर कपास किसानों के लिए आई बुरी खबर 
Saving Scheme: 115 महीने में पैसा दोगुना करती है ये स्कीम, आज ही कर दें शुरू

Saving Scheme: 115 महीने में पैसा दोगुना करती है ये स्कीम, आज ही कर दें शुरू
La Nina से उत्तर-पूर्व मॉनसून पड़ सकता है कमजोर, इन राज्यों के किसानों के लिए चिंता बढ़ी

La Nina से उत्तर-पूर्व मॉनसून पड़ सकता है कमजोर, इन राज्यों के किसानों के लिए चिंता बढ़ी

बकेट मशरूम किट
इसमें किसानों को बकेट मशरूम किट दी जाएगी. बकेट मशरूम किट के लिए इकाई लागत 300 रुपये प्रति किट बताई गई है, जिस पर किसानों को 90% सब्सिडी दी जाएगी. इसमें प्रति किसान न्यूनतम 2 किट और अधिकतम 10 किट का लाभ मिल सकेगा.

Advertisement

झोपड़ी में मशरूम 
इसके तहत किसानों को झोपड़ी निर्माण के लिए सब्सिडी दी जाएगी. झोपड़ी बनाने के लिए इकाई लागत 1 लाख 79 हजार 500 रुपये बताई गई है. जिस पर किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी यानी प्रति झोपड़ी निर्माण के लिए 89 हजार 750 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. इसमें प्रति किसान अधिकतम 1 झोपड़ी का लाभ मिल सकेगा.

अधिक जानकारी या आवेदन के लिए यहां क्लिक करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement