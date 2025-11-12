Govt Scheme: मशरूम की खेती पर सब्सिडी दे रही है बिहार सरकार, यहां आवेदन करें किसान

बिहार सरकार किसानों को मशरूम की खेती के लिए प्रेरित करने और आय बढ़ाने में मदद कर रही है. मशरूम किट एवं मशरूम हट योजना के जरिए सरकार किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने जा रही है. इसके तहत किसानों को मशरूम किट पर सब्सिडी दी जाएगी. यह योजना ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर लागू की जाएगी, यानी जो किसान जल्दी आवेदन करेंगे, उन्हें इसका लाभ पहले मिल सकेगा.

पैडी/ओयेस्टर मशरूम किट

इसमें इच्छुक किसानों को पैडी/ओयेस्टर मशरूम किट दिए जाएंगे. पैडी/ओयेस्टर मशरूम किट के लिए इकाई लागत 75 रूपये प्रति किट बताई गई है, जिस पर किसानों को 90% सब्सिडी अर्थात् प्रति किट 67.50 रुपये की सब्सिडी मिल सकेगी. इसकी मदद से किसानों को न्यूनतम 25 किट एवं अधिकतम 100 किट का लाभ मिल सकेगा.

बटन मशरूम किट

इसके तहत किसानों को बटन मशरूम किट दी जाएगी. बटन मशरूम किट के लिए इकाई लागत 90 रुपये प्रति किट है, जिस पर किसानों को 90% सब्सिडी दी जाएगी. इसमें किसानों को न्यूनतम 25 किट एवं अधिकतम 100 किट का लाभ मिल सकेगा.

बकेट मशरूम किट

इसमें किसानों को बकेट मशरूम किट दी जाएगी. बकेट मशरूम किट के लिए इकाई लागत 300 रुपये प्रति किट बताई गई है, जिस पर किसानों को 90% सब्सिडी दी जाएगी. इसमें प्रति किसान न्यूनतम 2 किट और अधिकतम 10 किट का लाभ मिल सकेगा.

झोपड़ी में मशरूम

इसके तहत किसानों को झोपड़ी निर्माण के लिए सब्सिडी दी जाएगी. झोपड़ी बनाने के लिए इकाई लागत 1 लाख 79 हजार 500 रुपये बताई गई है. जिस पर किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी यानी प्रति झोपड़ी निर्माण के लिए 89 हजार 750 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. इसमें प्रति किसान अधिकतम 1 झोपड़ी का लाभ मिल सकेगा.

