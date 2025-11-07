घर पर उगाएं PB-89 वैरायटी की मटर, यहां से ऑर्डर करें अच्छी क्वालिटी के बीज

मटर उगाने के लिए एक अच्छी किस्म का चयन करना फायदेमंद हो सकता है. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) मटर के बीज बेच रहा है. आप घर बैठे NSC के स्टोर से इन बीजों को मंगा सकते हैं और मटर की खेती शुरू कर सकते हैं. आइए जानते हैं आप इन बीजों को ऑनलाइन कहां से ऑर्डर कर सकते हो?

NSC ने दी जानकारी

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन मटर के बीजों की जानकारी दी है. NSC ने बताया कि अगर आप सेहतमंद और स्वादिष्ट मटर उगाना चाहते हैं, तो NSC की ट्रूथफुल PB-89 वैरायटी के बीज मंगा सकते हैं. आप ऑनलाइन स्टोर से केवल ₹220/- में 1kg बीज पैक ऑर्डर कर सकते हैं.

माय स्टोर पर इस मटर के बीज का नाम NSC Pea (V) PB 89 TL seed है. माय स्टोर के मुताबिक यह बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है, इसका मतलब है कि एक बार ऑर्डर करने के बाद इसे न तो कैंसल किया जा सकता है और न ही वापस किया जा सकता है, इसलिए ऑर्डर करने से पहले सभी जरूरी जानकारियां ध्यानपूर्वक पढ़ लें.

