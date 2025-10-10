scorecardresearch
 

फूलों की खेती के लिए बेस्ट है गेंदे की पूसा नारंगी किस्म, सिर्फ 60 रुपये में यहां से खरीदें बीज

देश में पिछले कुछ सालों में किसानों के बीच फूलों की खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है. इसमें गेंदे के फूल की मांग सबसे ज्यादा है.राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) किसानों के लिए ‘पूसा नारंगी’ के उन्नत बीज ऑनलाइन उपलब्ध करा रहा है. आप इसे घर बैठे आसानी से खरीद सकते हैं.

Marigold Flower Farming
त्योहारों का मौसम आते ही बाजार में गेंदे के फूल की डिमांड बढ़ जाती है. अक्टूबर से मार्च तक का समय गेंदे की खेती करने वाले किसानों के लिए कमाई का सुनहरा मौका लेकर आता है. गेंदा भारतीय फूलों में बेहद लोकप्रिय है और इसका इस्तेमाल पूजा की थाली, सजावट और कई तरह के प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है.

अगर आप भी त्योहारी सीजन में गेंदे की खेती से मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं या बालकनी में गेंदे के फूल उगाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) की वेबसाइट से सस्ते दाम में 'पूसा नारंगी' किस्म के बीज खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं गेंदे के पूसा नारंगी किस्म की खासियत और खेती का तरीका.

सस्ते में कहां से खरीदें गेंदे के बीज?
किसानों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय बीज निगम ‘पूसा नारंगी’ किस्म के बीज ऑनलाइन बेच रहा है. आप इसे NSC के ऑनलाइन स्टोर से घर बैठे खरीद सकते हैं. बता दें कि 10 ग्राम बीज के पैकेट की कीमत सिर्फ 60 रुपये है. 

गेंदे के फूलों की खेती कैसे करें?

  • खेत को तैयार करने के लिए एक गहरी जुताई करें, फिर 3-4 बार कल्टीवेटर से जुताई कर खेत को समतल बनाएं.
  • जुताई के समय 15-20 टन सड़ी गोबर खाद या कंपोस्ट खेत में मिलाएं.
  • प्रति हेक्टेयर 6 बोरी यूरिया, 10 बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट और 3 बोरी पोटाश डालें.
  • यूरिया की बाकी खुराक रोपाई के 30 और 45 दिन बाद पौधों के बीच डालें.

क्यों फायदेमंद है पूसा नारंगी गेंदे की खेती?

  • गेंदे की पूसा नारंगी किस्म की खेती करके आप कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. 
  • यह फूल सजावट के साथ-साथ कीटों को भगाने में भी मदद करते हैं. 
  • इस किस्म में 123-136 दिनों में फूल खिलने शुरू हो जाते हैं.
  • फूल का रंग चटक नारंगी होता है और पौधे की लंबाई 7-8 सेमी होती है.
  • प्रति हेक्टेयर औसतन 35 टन फूल खिलते हैं.
     
