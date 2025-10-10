फूलों की खेती के लिए बेस्ट है गेंदे की पूसा नारंगी किस्म, सिर्फ 60 रुपये में यहां से खरीदें बीज

त्योहारों का मौसम आते ही बाजार में गेंदे के फूल की डिमांड बढ़ जाती है. अक्टूबर से मार्च तक का समय गेंदे की खेती करने वाले किसानों के लिए कमाई का सुनहरा मौका लेकर आता है. गेंदा भारतीय फूलों में बेहद लोकप्रिय है और इसका इस्तेमाल पूजा की थाली, सजावट और कई तरह के प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है.
अगर आप भी त्योहारी सीजन में गेंदे की खेती से मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं या बालकनी में गेंदे के फूल उगाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) की वेबसाइट से सस्ते दाम में 'पूसा नारंगी' किस्म के बीज खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं गेंदे के पूसा नारंगी किस्म की खासियत और खेती का तरीका.
सस्ते में कहां से खरीदें गेंदे के बीज?
किसानों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय बीज निगम ‘पूसा नारंगी’ किस्म के बीज ऑनलाइन बेच रहा है. आप इसे NSC के ऑनलाइन स्टोर से घर बैठे खरीद सकते हैं. बता दें कि 10 ग्राम बीज के पैकेट की कीमत सिर्फ 60 रुपये है.
गेंदे के फूलों की खेती कैसे करें?
क्यों फायदेमंद है पूसा नारंगी गेंदे की खेती?