घर पर उगाइए ‘चीनी येलो' किस्म का ये सलाद पत्ता, जानें खासियत

अगर आप घर बैठे हेल्दी हरी पत्तेदार सलाद का मजा लेना चाहते हैं, तो आप अपने गार्डन में लेट्यूस (हरी पत्तेदार सब्जी) को उगा सकते हैं. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) इसके बीजों की चीनी येलो वैराइटी को बेच रहा है जिन्हें आप घर बैठे मंगा सकते हैं. लेट्यूस न केवल स्वाद में बेहतर हो सकता है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद है. इस पत्तेदार सब्जी के बीज ऑनलाइन एनएससी स्टोर पर उपलब्ध हैं.

और पढ़ें

माय स्टोर के मुताबिक, लेट्यूस एक फेमस हरी पत्तेदार सब्जी है, जिसे आमतौर पर सलाद आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आप इसे हल्का पकाकर या ग्रिल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका स्वाद कई व्यंजनों का हिस्सा बन सकता है.

क्या है इसकी खासियत?

विटामिन और मिनरल्स से भरपूर

लेट्यूस में विटामिन A, K, फोलेट और पोटैशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. अलग‑अलग वैरायटी (जैसे रोमेन, आइसबर्ग, बटरहेड) में इनकी मात्रा बदल सकती है.

कम कैलोरी और फैट

अगर आप वजन पर ध्यान दे रहे हैं और अच्छा आहार चाहते हैं तो यह आपकी मदद कर सकता है.

ज्यादा पानी की मात्रा

यह शरीर को हाइड्रेटेड रखने में भी मदद कर सकता है और पेट भरा महसूस करा सकता है.

डाइटरी फाइबर

यह आपके पाचन को बेहतर बना सकता है और आंतों की सेहत को भी सपोर्ट कर सकता है.

Advertisement

NSC ने शेयर की जानकारी

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ल्यूटस के बीज की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है.एनएससी ने बताया है कि आप अपने बगीचे में इस बीज को उगा सकते हैं और असली ताजा और हेल्दी हरी पत्तेदार लेट्यूस पा सकते हैं. आप NSC स्टोर से ‘चीनी येलो’ वैरायटी के 5 ग्राम बीज केवल ₹30 में खरीद सकते हैं.

माय स्टोर पर इस बीज का नाम NSC Lettuce Chinese Yellow Seed है. माय स्टोर के अनुसार, यह बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. आप इसके बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस भेज सकते हैं.

---- समाप्त ----