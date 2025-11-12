Spinach Seeds: गार्डन या गमले में पालक उगाने के लिए यहां से मंगाएं बीज, पूरी सर्दी फ्री मिलेगी ताजी हरी सब्जी

घर पर पालक उगाना एक अच्छा आइडिया है, जो आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है. आप उचित जानकारी के साथ घर पर ही पालक को उगा सकते हैं और इसका इस्तेमाल पूरी सर्दी कर सकते हैं. अगर आप घर पर पालक को उगाने के लिए बेस्ट किस्म का चयन करना चाहते हैं तो आप नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) से पालक के बीजों को ऑनलाइन मंगा सकते हैं.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने पालक के इन बीजों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है. एनएससी ने बताया है कि आप बेस्ट क्वालिटी की पालक सीड्स की मदद से अपने गार्डन या गमलों में ताजा और हेल्दी पालक उगा सकते हैं. एनएससी ने वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि आप इन बीजों को उगाने के लिए इन्हें मिट्टी में 1 से 2 सेमी गहराई में रोपकर बो सकते हैं. इसके बाद आप हल्की सिंचाई करके मिट्टी को नम रख सकते हैं.

45 दिन में कटाई

एनएससी ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में बताया है कि बीजों को उगाने के 3 से 5 दिन में आपको अंकुरण दिखने लगेगा. लगभग 45 दिन में पालक कटाई के लिए तैयार हो जाएगा. आप बेहतरीन पालक की उपज के लिए एनएससी की ऑल ग्रीन किस्म के बीजों का उपयोग कर सकते हैं.

बड़ी खेती की बुवाई के लिए इसकी बीज दर केवल 10 किलो प्रति एकड़ है, जबकि औसत उपज लगभग 120 क्विंटल प्रति एकड़ होती है. आप इन बीजों को (250 ग्राम) मात्र 65 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं.

माय स्टोर पर यह पालक NSC Palak Seed - ALL GREEN नाम से उपलब्ध है. बता दें, माय स्टोर के अनुसार यह बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. आप इन बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस कर सकते हैं.

