Flower Seeds: सर्दियों में खूबसूरत फूलों की खुशबू से महकेगा घर, गार्डन में अभी बोएं ये बीज, घर बैठे करें ऑर्डर

अगर आप सर्दियों में अपने गार्डन या बालकनी को रंग-बिरंगे फूलों से सजाना चाहते हैं, तो नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) की मदद से आप खूबसूरत फूलों के बीजों का चयन कर इन्हें मंगा सकते हैं. आप गैलिएर्डिया पुलचेला जिसे ब्लैंकेट फ्लॉवर नाम से भी जाना जाता है और फ्रेंच मैरीगोल्ड के बीजों को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं.

NSC (नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गैलिएर्डिया पुलचेला (Gaillardia pulchella) के बारे में जानकारी दी है. NSC ने बताया है कि आप सर्दियों के मौसम में अपने गार्डन और बालकनी में खूबसूरत गैलिएर्डिया पुलचेला मिक्स फूल उगा सकते हैं. इसकी कीमत आपको केवल 27 रुपये (3 ग्राम बीज पैक) पड़ेगी.



इस फूल के अलावा आप फ्रेंच मैरीगोल्ड भी उगा सकते हैं. NSC ने इस फूल के बीजों के बारे में बताया है कि फ्रेंच मैरीगोल्ड 'स्कारलेट रेड' एक कॉम्पैक्ट और चमकदार फूल है, जो किसी भी गार्डन में फायरी रेड रंग की खूबसूरती जोड़ देता है. आप एनएससी से 3 ग्राम बीज का पैक सिर्फ 50 रुपये में ऑर्डर कर सकते हैं.

ऑर्डर से पहले ध्यान रखें ये बातें

आप इन खूबसूरत फूल के बीजों को घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं. इसके लिए आपको माय स्टोर पर जाकर इन बीजों को ऑनलाइन आर्डर करना पड़ेगा. ऑर्डर से पहले ध्यान दें कि ये बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. यानी आप इनको ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस भेज सकते हैं.

आप इन बीजों को ऑनलाइन 'माय स्टोर' से मंगा सकते हैं.

