scorecardresearch
 

Feedback

घर में उगाएं हरे पत्तेदार सब्जियां, किचन गार्डन के लिए ऑनलाइन खरीदें ये किट

Vegetable Seeds kit: अगर आप घर पर विदेशी पत्तेदार सब्जियां उगाना चाहते हैं तो नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) आपको ये बीज खरीदने का मौका दे रहा है. यह पत्तेदार सब्जी किचन गार्डन में उगाकर आप इसके फायदे उठा सकते हैं. आइए जानते हैं आप कहां से घर बैठे बीज ऑर्डर कर सकते हैं.

Advertisement
X
घर पर पत्तेदार सब्जी के बीज ऑनलाइन मंगा सकते हैं. (Photo: Unsplash)
घर पर पत्तेदार सब्जी के बीज ऑनलाइन मंगा सकते हैं. (Photo: Unsplash)

अगर आप किचन गार्डनिंग का शौक रखते हैं और घर पर ही हरी पत्तेदार सब्जियां उगाना चाहते हैं तो बता दें, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) विदेशी पत्तेदार सब्जियों के बीज की किट बेच रही है. आपके लिए घर पर इसे उगाना फायदेमंद हो सकता है. आइए जानते हैं इस बीज किट को आप कहां से ऑर्डर कर सकते हैं.


नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इस विदेशी पत्तेदार सब्जी की जानकारी शेयर की है. इस पोस्ट में बताया गया है कि विदेशी पत्तेदार सब्जियों की बीज किट आपके किचन गार्डन के लिए एकदम उपयुक्त हो सकती है. अब अपनी पसंदीदा पत्तेदार सब्जियां घर पर ही उगा सकते हैं. इसे आप NSC स्टोर से मात्र ₹165 रुपये में मंगा सकते हैं.

माय स्टोर के अनुसार यह पत्तेदार सब्जियों का बीज कॉम्बो पैक घरेलू बागवानी के लिए एक आदर्श विकल्प बन सकता है. आप अपने गार्डन में खुद की हरी पत्तेदार सब्जियां उगा सकते हैं. इस कॉम्बो में Parsely, Celery, Kale, Pak Choi और lemon basal के बीज शामिल हैं.

ऑर्डर करने से पहले ध्यान दें
यह ऑर्डर करते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूर पड़ सकती है. माय स्टोर के अनुसार, यह प्रोडक्ट नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. यानी एक बार ऑर्डर करने के बाद आप इसे ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही ये वापस किया जा सकता है. इस प्रोड्कट का नाम Leafy vegetable seed combo pack है और इसकी मात्रा 15 ग्राम बताई गई है. इसकी अधिक जानकारी या इस बीज को ऑर्डर करने के लिए आप My Store की वेबसाइट पर जा सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement