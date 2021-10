पराली निस्तारण के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम, किसान इन नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क

Paddy Stubble Burning Issue: खरीफ फसलों की कटाई शुरू हो गई है. इसी के साथ ही सरकार के सामने प्रदूषण से निपटने के लिए बड़ी चुनौती भी खड़ी हो गई है. ऐसे में राज्य सरकारें किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए तमाम तरह की तरकीबें अपना रही हैं.

पराली प्रबंधन के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम

दरअसल हर साल फसलों के कटाई के प्रदूषण की समस्या खड़ी हो जाती है. कई राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आईं, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है. पराली से निजात पाने के लिए इस बार सरकारें पहले से ही तैयार हैं. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पराली की समस्या से निपटने के लिए पूसा(भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान) में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है.

किसान भाई पराली को लेकर किसी भी तरह की समस्या के निस्तारण के लिए 30 नवंबर, 2021 तक स्थापित नियंत्रण कक्ष में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे के बीच 7982300321 और 7982332008 पर कभी संपर्क कर सकते हैं.

Farmers can contact on 7982300321 & 7982332008 between 8.00 AM to 8.00 PM to the control room established to monitor & tackle the issue of paddy stubble burning, till 30th November, 2021#AatmaNirbharKrishi https://t.co/BxFRwquVaZ