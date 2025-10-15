खाने में स्वादिष्ट और उगाने में आसान, घर बैठे मंगाएं DDR किस्म के चुकंदर के बीज, यहां से करें ऑर्डर

अगर आप अपने घर पर चुकंदर को उगाना चाहते हैं और इसकी किसी अच्छी किस्म की तलाश कर रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा अवसर साबित हो सकता है. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) चुकंदर की DDR किस्म बेच रहा है, इसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं और घर में आसानी से उगा सकते हैं. आइए जानते हैं इस बीज की खासियत.

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर चुकंदर के बीज की जानकारी दी है. इस पोस्ट में बताया गया है कि DDR (Detroit Dark Red) किस्म के चुकंदर एक बेहद सफल, खुले परागण वाली किस्म है. आप NSC स्टोर से 10 ग्राम बीज पैक सिर्फ ₹72.5/- में ऑर्डर कर सकते हैं.

माय स्टोर के अनुसार, DDR (Detroit Dark Red) किस्म के चुकंदर एक पुरानी, बेहद सफल, खुले परागण वाली वैरायटी है, जो अपने गोल आकार, गहरे लाल रंग की जड़ों, चिकनी त्वचा और रक्त-लाल गूदे के लिए जानी जाती है. इसका स्वाद मीठा, कोमल और मिट्टी जैसा है, जिसकी चमकदार हरी पत्तियां लाल नसों वाली होती हैं.

DDR ठंडे मौसम की फसल है, पाला सहन कर सकती है, और पूरी धूप व अच्छी जल निकासी वाली, ढीली, उपजाऊ मिट्टी में अच्छी तरह बढ़ती है. यह खाने-पीने में सलाद, रोस्टिंग, अचार, जूसिंग और हरी पत्तियों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है. ध्यान दें बीज केवल बोने के लिए हैं, इसे खाद्य, चारा और तेल के लिए उपयोग नहीं करना है.

यह ऑर्डर करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि माय स्टोर के अनुसार, यह प्रोडक्ट नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. यानी एक बार ऑर्डर करने के बाद आप इसे ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही ये वापस भेज सकते हैं.

