scorecardresearch
 

Feedback

चावल के खेत में केकड़े छोड़ते हैं किसान, फिर फसल होती है तैयार...चीन में ऐसे की जाती है जैविक खेती!

चीन के किसान चावल-केकड़ा विधि का एक अनोखा तरीका अपनाकर फसल को बेहतर और नेचुरल बना रहे हैं. आइए जानते हैं यह खास विधि क्या है जिसके कई फायदे बताए जा रहे हैं.

Advertisement
X
केकड़ों की मल से चावल की फसल को फायदा मिलता है (Photo: X/@Natie2Natie)
केकड़ों की मल से चावल की फसल को फायदा मिलता है (Photo: X/@Natie2Natie)

चावल की अच्छी पैदावार के लिए आपने खाद, कीटनाशक और कई अन्य तकनीकों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी केकड़ा विधि के बारे में सुना है? इस विधि में बताया जा रहा है कि कैसे केकड़ों की मदद से चावल की फसल को बेहतर बनाया जा सकता है. एक यूजर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें  बताया है कि चीन में केकड़ों की मदद से चावल की खेती को कैसे बेहतर बनाया जा रहा है.

खेत में छोड़े जाते हैं केकड़े!

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर @Natie2Natie नाम की यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि... बिल्कुल शानदार है चीन की ये चावल-केकड़ा खेती विधि... इसमें किसान छोटे केकड़े चावल के खेतों में छोड़ते हैं. ये केकड़े खरपतवार और कीटों को खा जाते हैं, और उनका मल चावल के लिए जैविक खाद का काम करता है, यह 100% ऑर्गेनिक भी है. इसकी कटाई के समय किसानों को दोहरा इनाम के रुप में प्रीमियम क्वालिटी की फसल और लग्जरी हेरी केकड़े मिलते हैं. यह एकदम परफेक्ट इकोलॉजिकल सर्कल है.

से

और भी
एकनाथ शिंदे ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा खेती करके मैं फ्रेश होता हूं और विपक्षी डिप्रेश

एकनाथ शिंदे ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा खेती करके मैं फ्रेश होता हूं और विपक्षी डिप्रेश
BKU चढ़ूनी की कुरुक्षेत्र में सांकेतिक भूख हड़ताल, धान–बाजरा खरीद शुरू करने की मांग पर अड़े किसान

BKU चढ़ूनी की कुरुक्षेत्र में सांकेतिक भूख हड़ताल, धान–बाजरा खरीद शुरू करने की मांग पर अड़े किसान
Goat Disease: अब बकरियों पर अटैक करेंगी प्लेग और चेचक बीमारियां, ऐसे करें इलाज-बचाव

Goat Disease: अब बकरियों पर अटैक करेंगी प्लेग और चेचक बीमारियां, ऐसे करें इलाज-बचाव
Paddy Production: पंजाब में धान उत्‍पादन में मामूली गिरावट का अनुमान, बासमती का क्‍या होगा?

Paddy Production: पंजाब में धान उत्‍पादन में मामूली गिरावट का अनुमान, बासमती का क्‍या होगा?
फसल नुकसान के मुआवजे को लेकर 70 गांव के किसानों का अनोखा प्रदर्शन, हनुमान चालीसा पढ़ दी चेतावनी

फसल नुकसान के मुआवजे को लेकर 70 गांव के किसानों का अनोखा प्रदर्शन, हनुमान चालीसा पढ़ दी चेतावनी

क्या बताए जा रहे हैं इसके अहम फायदे?

  • पर्यावरण के अनुकूल
  • नेचुरल और आसान तरीका
  • मिट्टी की सेहत बेहतर
  • अच्छी उपज के ज्यादा चांस

इस केकड़ा चावल खेती के कई फायदे बताए जा रहे हैं, इसे पर्यावरण के अनुकूल, नेचुरल व आसान और मिट्टी की सेहत के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है. इससे अच्छी उपज होने का अंदाजा भी लगाया जा रहा है.

Advertisement

यूजर ने शेयर किया है वीडियो

सोशल मीडिया प्लेटफार्म x पर शेयर इस वीडियो में बताया जा रहा है कि यह चीन में चावल को बिना पेस्टिसाइड के ग्रो करने का एक खास तरीका है. इसके लिए बेबी क्रेब्स यानी छोटे केकड़े जो, चींटी की तरह दिखाई दे सकते हैं, पर ये नेचुरल खरपतवार को नाश करने की विधि है. वीडियो में बताया जा रहा है कि दक्षिणी चीन में चावल के बड़े-बड़े खेतों में किसान रासायनिक खरपतवार-नाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. इसके बजाय, वे हजारों छोटे केकड़े खेतों में छोड़ देते हैं, ये छोटे जीव लगातार चलते रहते हैं, मिट्टी को फायदा पहुंचाते हैं.

बताया गया है कि उनका मल पोषक तत्वों से भरपूर होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम जैसे तत्व जो चावल की फसल के लिए जरूरी हैं वो इनकी मदद से फसलों को मिल जाता है, इसलिए किसानों को रासायनिक खाद की भी जरूरत नहीं है. इसकी मदद से एक ही खेत से दो कमाई होती है, इससे प्रीमियम ऑर्गेनिक चावल और ऊंचे दामों में बिकने वाले हेरी केकड़े मिल जाते हैं

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement