Black Carrot: सेहत के फायदेमंद है काली गाजर, घर में उगाने के लिए यहां से मंगाएं बीज

अगर आप अपने घर में काली गाजर उगाना चाहते हैं तो नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) आपको अच्छा मौका दे रहा है. घर बैठे NSC से काली गाजर के बीजों को मंगा सकते हैं और पौष्टिक एवं ताजा काली गाजर का मजा ले सकते हैं. आइए जानते हैं आप इसके बीजों को कहां से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं.

माय स्टोर के अनुसार, काली गाजर की यह IARI पूसा असीता किस्म प्रीमियम ट्रॉपिकल वैरायटी है, जिसे इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट (IARI), नई दिल्ली ने विकसित किया है. अपने गहरे काले रंग के लिए मशहूर इस यूनिक किस्म की गाजर में भरपूर मात्रा में एंथोसायनिन (Anthocyanin) होता है, एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट जो सेहत को कई तरह से फायदा पहुंचाता है.

NSC ने दी जानकारी

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने काली गाजर के बीजों की जानकारी दी है. NSC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया है कि आप अपने बगीचे में पौष्टिक और ताजा काली गाजर उगा सकते हैं. आप इन काली गाजर को उगाकर स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक सलाद और जूस का आनंद ले सकते हैं. काली गाजर के 5 ग्राम बीज मात्र 25 रुपये में मिल सकते हैं.

माय स्टोर के पर यह काली गाजर NSC Black Carrot, Pusa Asita नाम से उपलब्ध है. माय स्टोर के अनुसार यह बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. यानी एक बार ऑर्डर करने के बाद आप इसे ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस कर सकते हैं. इसलिए ऑर्डर करने से पहले जरूरी जानकारियों को अवश्य पढ़ लें.

Advertisement

अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें...

---- समाप्त ----