राष्ट्रपति के घर पर हमला, प्रचंड का घर जलाया, सड़कें धुआं-धुआं... जलते हुए नेपाल के 7 Videos

नेपाल में भड़के विरोध-प्रदर्शनों में 19 लोगों की मौत के बाद सोशल मीडिया पर लगी रोक हटा दी गई है. बावजूद इसके, देश में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन थमता नहीं दिख रहा और इस विरोध की आग में कई मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं. विरोध-प्रदर्शन के बीच नेपाल के तीन मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है जिसमें नेपाल के गृहमंत्री रमेश लेखक, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल शामिल हैं. नेपाल के हिंसक प्रदर्शनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें विरोध-प्रदर्शनों की तीव्रता का पता चल रहा है.
सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार से परेशान जेन-जी प्रदर्शनकारी मंत्रियों के आवास को निशाना बना रहे हैं, सरकारी आवासों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और खबर है कि नेताओं के घरों पर कब्जा भी किया जा रहा है.
जेन-जी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल को घर को भी नहीं बख्शा. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें राष्ट्रपति के निजी आवास से आग की लपटें निकलती दिख रही हैं.
एक अन्य वीडियो में दिख रहा है कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के निजी आवास में घुसे हुए हैं और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहे हैं. एक प्रदर्शनकारी दीवार पर लगी राष्ट्रपति की तस्वीर को उतारकर ले जाता दिख रहा है.
प्रदर्शनकारियों ने लालितपुर में सीपीएन माओवादी केंद्र के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' के निवास पर हमला कर उनके घर को आग के हवाले कर दिया. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि पूर्व प्रधानमंत्री के आवास से काला धुआं निकल रहा है.
सत्तारूढ़ दल के नेता और नेपाली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा के घर पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है. प्रदर्शनकारियों ने देउवा निवास में आगजनी की और वहां खड़ी आधे दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया.
सरकार की नीतियों से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने गृहमंत्री रमेश लेखक के घर में आगजनी की है. मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने मंत्री के आवास को निशाना बनाया है.
आगजनी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि मंत्री के घर के बाहर आग जल रही है.
नेपाल के युवा मंत्रियों के घर को तो निशाना बना ही रहे हैं, साथ ही वो सार्वजनिक संपत्ति पर भी अपना गुस्सा निकाल रहे हैं. एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्रदर्शनकारी सड़कों पर आगजनी करते और गुस्से में चिल्लाते दिख रहे हैं.
नेपाल में जेन-जी प्रदर्शनकारियों के सामने पुलिस बेबस नजर आ रही है. एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि दूर सड़क से धुआं उठ रहा है और सेना के जवान चुपचाप बेबस खड़े बस देख रहे हैं. वो आगजनी करते प्रदर्शनकारियों को रोकने में नाकाम दिख रहे हैं.
प्रदर्शनकारियों ने सत्तारुढ़ नेपाली कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया है.
एक वीडियो सामने आया है जिसमें कार्यालय से काला धुआं निकल रहा है और वहां हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी खड़े हैं.