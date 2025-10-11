अमेरिका के मिसिसिपी में स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग... 4 की मौत, 12 घायल

अमेरिका के मिसिसिपी में एक हाईस्कूल में अंधाधुंध फायरिंग की घटना सामने आई है. इस गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए. घायलों में से 4 को हेलिकॉप्टर से स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. स्थानीय मेयर जॉन ली ने बताया कि जांच अभी जारी है और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

सीबीएस की रिपोर्ट के मुताबिक जॉन ली ने बताया कि गोलीबारी आधी रात के आसपास हुई और घायलों में से 4 को स्थानीय अस्पतालों में एयरलिफ्ट किया गया. वहीं, मिसिसिपी के सीनेटर डेरिक सिमंस ने कहा कि गोलीबारी में 4 लोग मारे गए हैं और एक दर्जन से ज़्यादा घायल हुए हैं. सिमंस के अनुसार इस गोलीबारी में कुल 20 लोगों को बुलेट्स लगे हैं. फिलहाल मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, और किसी संदिग्ध की जानकारी अभी तक नहीं मिली है.



वहीं, मिसिसिपी विभागीय सुरक्षा विभाग (MDPS) की प्रवक्ता बेली मार्टिन ने बताया कि मिसिसिपी ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (MBI), लेलैंड पुलिस के साथ मिलकर इस मामले की जांच में सहयोग करेगा. ये फायरिंग मिसिसिपी के छोटे शहर लेलैंड में हुई है, जो कि वाशिंगटन काउंटी का एक छोटी सिटी है, जिसकी आबादी 4000 है.

Advertisement

(खबर अपडेट की जा रही है)

---- समाप्त ----