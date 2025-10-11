scorecardresearch
 

Feedback

अमेरिका के मिसिसिपी में स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग... 4 की मौत, 12 घायल

मिसिसिपी के लेलैंड में एक हाईस्कूल में आधी रात के आसपास अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत और 12 से अधिक घायल हो गए. मिसिसिपी के सीनेटर डेरिक सिमंस ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मृतक और घायलों की संख्या में बदलाव हो सकता है.

Advertisement
X
फायरिंग में घायल 4 लोगों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया (File Photo: AP)
फायरिंग में घायल 4 लोगों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया (File Photo: AP)

अमेरिका के मिसिसिपी में एक हाईस्कूल में अंधाधुंध फायरिंग की घटना सामने आई है. इस गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए. घायलों में से 4 को हेलिकॉप्टर से स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. स्थानीय मेयर जॉन ली ने बताया कि जांच अभी जारी है और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

सीबीएस की रिपोर्ट के मुताबिक जॉन ली ने बताया कि गोलीबारी आधी रात के आसपास हुई और घायलों में से 4 को स्थानीय अस्पतालों में एयरलिफ्ट किया गया. वहीं, मिसिसिपी के सीनेटर डेरिक सिमंस ने कहा कि गोलीबारी में 4 लोग मारे गए हैं और एक दर्जन से ज़्यादा घायल हुए हैं. सिमंस के अनुसार इस गोलीबारी में कुल 20 लोगों को बुलेट्स लगे हैं. फिलहाल मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, और किसी संदिग्ध की जानकारी अभी तक नहीं मिली है.

वहीं, मिसिसिपी विभागीय सुरक्षा विभाग (MDPS) की प्रवक्ता बेली मार्टिन ने बताया कि मिसिसिपी ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (MBI), लेलैंड पुलिस के साथ मिलकर इस मामले की जांच में सहयोग करेगा.  ये फायरिंग मिसिसिपी के छोटे शहर लेलैंड में हुई है, जो कि वाशिंगटन काउंटी का एक छोटी सिटी है, जिसकी आबादी 4000 है. 

Advertisement

(खबर अपडेट की जा रही है)

सम्बंधित ख़बरें

भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. (Photo: X/@NarendraModi)
'अमेरिका के लिए भारत से संबंध बेहद अहम', PM मोदी से मुलाकात के बाद बोले राजदूत सर्जियो गोर 
Crude Oil Price Fall
US ने भारत को दिया झटका! इन कंपनियों पर लगाया बैन, वजह बना ईरान 
सैन्य विस्फोटक प्लांट में भीषण धमाके से दहला अमेरिका, देखें दुनिया आजतक में 
Worlds most powerful ICBM
सबसे ताकतवर ICBM... नॉर्थ कोरिया ने पेश की ह्वासॉन्ग-20 न्यूक्लियर मिसाइल, पूरा अमेरिका निशाने पर 
China Import Iran Crude Oil
वो एक चीज... जिससे भड़क उठे ट्रंप, फिर चीन पर फोड़ डाला 100% टैरिफ बम! 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    IND vs WI Live Score
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement