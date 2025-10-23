राष्ट्रपति ट्रंप पर 'बिल्डर ट्रंप' हावी, व्हाइट हाउस पर चलवा रहे बुलडोजर, 999 लोगों के लिए बना रहे भव्य डांसरूम!

राष्ट्रपति बनने से बहुत पहले डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट बिजनेसमैन रहे हैं. भव्य इमारतें और लग्जरी प्रोजेक्ट्स बनवाना उनका बिजनेस है और शौक भी है. ट्रंप हमेशा से ही व्हाइट हाउस को "अपने स्टाइल" में बदलना चाहते थे. 2024 के चुनाव जीतने के बाद उन्होंने एक नया प्लान लॉन्च किया. ये प्लान था एक ग्रैंड बॉलरूम (भव्य डांस हॉल) बनवाने का. यह बॉलरूम इतना बड़ा होगा कि इसमें 999 लोग एक साथ आ सकेंगे.

यह नया बॉलरूम 90,000 वर्ग फीट का होगा और इसे लगभग 250 मिलियन डॉलर की लागत से तैयार किया जा रहा है. इसके लिए ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपतियों का आधिकारिक आवास रहे व्हाइट हाउस के एक हिस्से पर बुलडोजर चलवा रहे हैं. ताकि बॉल रूम बनवाने के इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके.

व्हाइट हाउस के जिस हिस्से पर ट्रंप का बुलडोजर चल रहा है वो इस भवन का ईस्ट विंग है. व्हाइट हाउस का ईस्ट विंग काफी छोटा है और यहीं पर फर्स्ट लेडी का कार्यालय है और यहीं फर्स्ट लेडी के स्टाफ रहते हैं. यह विंग 1902 में बना था. 1942 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने इसे बढ़ाया था, जिसमें एक अंडरग्राउंड बंकर भी है.

द वाशिंगटन पोस्ट ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए कहा, "आपको शायद पीछे से निर्माण कार्य की मधुर आवाज सुनाई दे रही होगी, "क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? ओह, मेरे कानों के लिए तो वो संगीत है, मुझे वो आवाज बहुत पसंद है. दूसरे लोगों को वो पसंद नहीं आती. मुझे वो पसंद है... मुझे लगता है कि जब मैं वो आवाज सुनता हूं, तो मुझे पैसों की याद आती है. इस मामले में, मुझे पैसों की कमी की याद आती है, क्योंकि मैं उसके लिए पैसे दे रहा हूं."

ट्रंप का दावा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए वे स्वयं पैसा दे रहे हैं और इसमें टैक्सपेयर्स का कोई योगदान नहीं है. इस बॉलरूम के निर्माण में 250 मिलियन डॉलर यानी कि 25 करोड़ डॉलर (लगभग 2100 करोड़ रुपये) खर्च हो रहे हैं. ट्रंप के अनुसार वे सारा खर्चा खुद उठा रहे हैं.

अमेरिका में सरकारी शटडाउन और ट्रंप की 'निजी लग्जरी'

ट्रंप की ओर से यह कदम उस समय उठाया गया जब अमेरिका में सरकारी शटडाउन तीसरे सप्ताह में चल रहा है. ट्रंप के इस फैसले की विपक्ष और मीडिया में भारी आलोचना हो रही है. आलोचकों का कहना है कि ट्रंप “निजी विलासिता” के लिए व्हाइट हाउस की ऐतिहासिक इमारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि ट्रंप समर्थक इसे “राष्ट्रीय गौरव को पुनर्निर्मित करने” वाला कदम बता रहे हैं.

ट्रंप के अनुसार ये पिछले 150 साल से अमेरिकी राष्ट्रपतियों का सपना रहा है कि व्हाइट हाउस में एक विशाल बॉलरूम हो जहां पर विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और दूसरे सरकारी कार्यक्रमों के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो सकें.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने ट्रंप द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक पोस्ट साझा की. इसमें घोषणा की गई कि "नए, बड़े और खूबसूरत व्हाइट हाउस बॉलरूम" का निर्माण शुरू कर दिया गया है.

ट्रंप ने पोस्ट में कहा, "150 से भी ज्यादा सालों से हर राष्ट्रपति का सपना रहा है कि व्हाइट हाउस में एक बॉलरूम हो जहां भव्य पार्टियों, राजकीय यात्राओं आदि के लिए लोग आ सकें." उन्होंने आगे कहा, "मुझे इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को शुरू करने वाला पहला राष्ट्रपति बनने पर गर्व है, वह भी अमेरिकी करदाताओं के लिए जीरो खर्चे के साथ!"

राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि नए निर्माण से मौजूदा इमारत की संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. राष्ट्रपति ने जुलाई में कहा था, "यह मौजूदा इमारत में कोई दखल नहीं देगा. नया बॉलरूम व्हाइट हाउस के पास होगा लेकिन उसे 'टच' नहीं करेगा. नया निर्माण मौजूदा इमारत के प्रति पूरा सम्मान दर्शाता है.

कई लोगों ने की आलोचना

ट्रंप के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की कई सीनेटरों ने आलोचना की है. सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने एक्स पर लिखा, "लागत महंगी हो रही है? ट्रंप बुलडोजर की आवाज में व्यस्त हैं!"

कांग्रेसमैन सुजैन डेलबेन बोलीं, "ट्रंप खुद को ज्यादा महत्व देते हैं." वहीं हिलेरी क्लिंटन ने कहा, "यह आपका घर है, और वे इसे बर्बाद कर रहे हैं.

वहीं नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्लेसेस ने कहा है कि, "ईस्ट विंग को बचाना चाहिए. नई इमारत पुरानी डिजाइन बिगाड़ देगी.



