अमेरिका में फिर मास शूटिंग, बार में लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग में 4 की मौत, 20 घायल

अमेरिका के साउथ कैरोलिना में भीड़ से खचाखच भरे बार में फायरिंग की खबर है. इस फायरिंग में अब तक चार लोगों की मौत हो गई है जबकि 20 से ज्यादा घायल बताए जा रहे है.
यह फायरिंग रविवार तड़के सेंट हेलेना में विलीज बार एंड ग्रिल में हुई.एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी. कई बार गोलियों लगने से घायल हुए थे. गोलियों से बचने के लिए लोग आसपास की दुकानों और घरों की तरफ भागे.
पुलिस ने बयान जारी कर बताया कि यह सभी के लिए बहुत ही दुखद और मुश्किल घटना है. हम आपसे धैर्य बनाए रखने की अपील करते हैं क्योंकि हम जांच कर रहे हैं. हमारी संवेदनाएं सभी पीड़ितों और उनके चाहने वालों के साथ हैं.