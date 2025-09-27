scorecardresearch
 

Feedback

'ट्रंप ने बिल्कुल सही किया', H-1B सख्ती को सीनेटर का समर्थन, बोले- अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देने वाले बिल लाएंगे

अमेरिकी सीनेटर टॉम कॉटन ने एच-1बी वीजा प्रोग्राम में सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए अगले हफ्ते नया कानून पेश करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देना है. अमेरिकी श्रम विभाग ने 'प्रोजेक्ट फायरवॉल' लॉन्च किया है, जो एच-1बी वीजा दुरुपयोग को रोकने के लिए सबसे आक्रामक अभियान माना जा रहा है.

Advertisement
X
टॉम कॉटन ने एच-1बी वीजा प्रोग्राम को लेकर ट्रंप की कार्रवाई का समर्थन किया है. (File Photo: ITG)
टॉम कॉटन ने एच-1बी वीजा प्रोग्राम को लेकर ट्रंप की कार्रवाई का समर्थन किया है. (File Photo: ITG)

अमेरिकी सीनेटर टॉम कॉटन ने शुक्रवार को एच-1बी वीजा प्रोग्राम में बड़े सुधार की जरूरत पर जोर दिया और घोषणा की कि वे अगले हफ्ते इस पर सख्त निगरानी और अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देने के लिए नया कानून पेश करेंगे.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'राष्ट्रपति ट्रंप और सेक्रेटरी लॉरी चावेज-डीरेमर बिल्कुल सही हैं कि एच-1बी प्रोग्राम में सुधार की जरूरत है. अगले हफ्ते मैं दो बिल पेश करूंगा, जो इस प्रोग्राम में बेहद जरूरी बदलाव लाएंगे और अमेरिकी कामगारों को पहले रखेंगे.'

अमेरिका ने लॉन्च किया 'प्रोजेक्ट फायरवॉल'

सम्बंधित ख़बरें

Piyush Goyal India US Trade Talk
अमेरिका से व्यापार वार्ता कर लौटी भारतीय टीम, जल्द ही हो सकता है कोई बड़ा ऐलान 
Part-time jobs abroad: The best countries for international students to earn while they learn
बदल रहा विदेश में पढ़ाई का ट्रेंड! अब इंड‍ियन स्टूडेंट्स को अमेरिकी से ज्यादा पसंद आ रहे ये देश  
Indian Professional Challenge or New Opportunity
H-1B वीजा बिगाड़ेगा ट्रंप का खेल... क्या ब्रिटेन-यूरोप के लिए लॉटरी? चीन ने भी चल दी नई चाल 
India-US ties: Kanwal Sibal says New Delhi is not answerable to Washington
टैरिफ के बाद H-1B वीजा पर हंगामा! अमेरिका में भारत के मंत्री... 3 दिन से चल रही है बैठक 
Stock Market Investors Loss
झटके में ₹3 लाख करोड़ स्वाहा... Tata से गोदरेज तक सब टूटे, बाजार में आज भी भगदड़ 

यह बयान उस समय आया है जब अमेरिकी श्रम विभाग (US Department of Labour) ने 'प्रोजेक्ट फायरवॉल' लॉन्च किया, जिसे एच-1बी प्रोग्राम के इतिहास में सबसे आक्रामक अभियानों में से एक बताया जा रहा है. सेक्रेटरी लॉरी चावेज-डीरेमर ने कहा, 'एच-1बी वीजा दुरुपयोग को रोकने की कार्रवाई कर, राष्ट्रपति अमेरिकी कामगारों की सुरक्षा कर रहे हैं और नौकरियों को अमेरिकियों के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं.'

क्या है प्रोजेक्ट फायरवॉल?

अमेरिकी श्रम विभाग ने इस हफ्ते की शुरुआत में प्रोजेक्ट फायरवॉल की घोषणा की. यह एक प्रवर्तन अभियान (enforcement initiative) है, जिसका मकसद एच-1बी वीजा प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोककर अमेरिकी कामगारों के अधिकारों और नौकरी के अवसरों की रक्षा करना है.

Advertisement

इस अभियान के तहत:

सक्रिय जांच: पहली बार श्रम सचिव खुद उन कंपनियों की जांच को प्रमाणित करेंगे जिन पर एच-1बी उल्लंघन का शक है, यानी केवल शिकायत मिलने पर ही कार्रवाई का इंतजार नहीं किया जाएगा.

न्यायपूर्ण वेतन: नियोक्ताओं को एच-1बी कर्मचारियों को स्थानीय प्रचलित वेतन या अमेरिकी कर्मचारियों के समान वेतन देना होगा.

समान लाभ: एच-1बी कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलेंगी जो अमेरिकी कर्मचारियों को दी जाती हैं.

भर्ती की शर्त: कुछ मामलों में कंपनियों को यह साबित करना होगा कि उन्होंने अमेरिकी कामगारों को नियुक्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया था.

सख्त सजा: नियम तोड़ने वाले नियोक्ताओं पर जुर्माना, बकाया वेतन चुकाने की बाध्यता, या प्रोग्राम से अस्थायी प्रतिबंध लगाया जा सकता है.

एजेंसियों का सहयोग: श्रम विभाग न्याय विभाग (DOJ), समान अवसर आयोग (EEOC), और USCIS के साथ मिलकर धोखाधड़ी और भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई करेगा.

भारत ने क्या कहा?

भारत, जिसके प्रोफेश्नल सबसे अधिक संख्या में एच-1बी वीजा धारक हैं, ने अमेरिका के इस कदम पर सतर्क प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में 'ग्लोबल वर्कफोर्स' की जरूरत है, जिसे केवल डेमोग्राफी से पूरा नहीं किया जा सकता.

जयशंकर ने जोर दिया कि दुनिया को एक 'आधुनिक और कुशल ग्लोबल वर्कफोर्स मॉडल' बनाने की जरूरत है, जो वैश्विक कार्यस्थलों में वितरित हो. उन्होंने चेतावनी दी कि इमिग्रेशन पाबंदिया, टैरिफ बढ़ोतरी और संरक्षणवादी नीतियां (protectionist policies) वैश्विक व्यापार और टैलेंट के प्रवाह को जटिल बना सकती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement